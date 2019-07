Kleinburgwedel

Sechs Monate lang haben die Vereinsmitglieder in Wechselschichten den Thekendienst beim TSV Kleinburgwedel ehrenamtlich übernommen. Nun wird es allen Helfern zu viel – und der 420 Mitglieder starke Sportverein sucht einen neuen Pächter.

TSV-Vereinschef sucht neuen Pächter

Die Bewirtung in der Vereinsgaststätte an der Hornstraße soll ab sofort ein Gastronom übernehmen, der eine gewisse Affinität zum Vereinsleben aufweist. Deshalb sucht der Vereinschef Rainer Maass jetzt einen neuen Pächter für den etwa 100 Quadratmeter großen Gastronomiebereich samt eingerichteter Küche, Sanitäranlagen, Vorrats- und Lagerraum. „Es ist alles vorhanden, der Wirt muss in nichts investieren“, wirbt der Vereinschef, der den Sportverein bereits seit 41 Jahren leitet. Der neue Pächter könne gleich in der Küche loslegen und kochen, Currywurst und Pommes Frites zubereiten.

Zu der Vereinsgaststätte gehört eine Außenterrasse sowie ein kleines Häuschen, in dem bei Spielen Bratwurst und Getränke angeboten werden. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Die Vereinsgaststätte hatten bis vor acht Jahren die Eheleute Willi und Lisa Keiling geführt. „Beide hatten das Klubhaus 35 Jahre lang betrieben und mussten dann aus Altersgründen aufhören“, sagt der Vereinschef noch immer mit Bedauern. Der Kontinuität folgte eine längere Phase permanenter Wechsel: Mehrere Interessenten hatten die Gastronomie übernommen, aber immer wieder nur für kurze Zeit. „Alle hörten schließlich wegen gesundheitlicher Probleme auf“, sagt der Vereinschef im Rückblick.

Sportverein nimmt Thekendienst selbst in die Hand

Der Verein hatte im Januar den Thekendienst selbst in die Hand genommen, weil sich nach monatelanger Suche kein neuer Wirt gefunden hatte. „Einige Monate können wir überbrücken, aber nicht auf Dauer“, sagt Maass, denn letztlich würden die meisten der Vereinsmitglieder arbeiten und könnten erst am Abend Getränke einkaufen und hinter der Theke stehen. Das reiche nicht für einen dauerhaften Betrieb. Deshalb intensivieren die Kleinburgwedeler ihre Suche, sie haben Anzeigen geschaltet und ihre Homepage um das Gesuch erweitert. Schließlich, sagt Maass, habe der Verein erst im vergangenen Jahr die Gastronomie renoviert, zu der auch eine Terrasse sowie eine kleine Holzbude gehören, wo während der Fußballspiele Bratwurst und Getränke verkauft werden. „Der Wirt sollte idealerweise das Vereinsleben mögen, zuverlässig sein und sich bei uns wohlfühlen“, wünscht sich der 74-Jährige.

Die Vorgaben an den Neuen seien gering: So sollten sich die Öffnungszeiten an den Trainingszeiten am Dienstag- und am Donnerstagnachmittag sowie während des Fußball-Spielbetriebs der Jugend am Sonnabend sowie der Männer am Sonntag orientieren. „Wir nehmen eine geringe Pacht“, sagt Maass. Zudem bezahle der Pächter Wasser und Strom.

Derzeit gibt es nur eine Kneipe Kleinburgwedel: den Schützenkrug an der Bergstraße. „Wir wären sehr froh, wenn unsere Vereinsgaststätte wieder eine Alternative im Dorf wäre“, hofft der Vereinschef.

Von Katerina Jarolim-Vormeier