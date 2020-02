Während ein Clio-Fahrer in seinem Wagen saß und in Unterlagen blätterte, touchierte ein unbekannter Autofahrer das Fahrzeug und floh. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und hofft auf Zeugen, die den Unfall an der Kleinburgwedeler Straße in Großburgwedel beobachtet haben.