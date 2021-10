Burgwedel

Brokkoli gefällig? Und noch ein Spitzkohl und ein Glas Honig? Schwer beladen sind in dieser Woche die Kunden der Burgwedeler Tafel von der Lebensmittelausgabe nach Hause gekommen. Verantwortlich dafür ist das Rekordniveau der Spendenbereitschaft zum Erntedanksonntag in den Kirchengemeinden.

Die Sachspende zum Erntedank ist Tradition. Im Gottesdienst werden Früchte, Gemüse und andere Lebensmittel rund um den Altar dekorativ in Szene gesetzt, bevor sie eingepackt und zur Tafel an die Gartenstraße gebracht werden. 240 nachweislich sozial benachteiligte Kunden, inklusive Familienmitglieder, können dort mittwochs gegen einen symbolischen Euro Lebensmittel abholen.

„45 große Gemüsekisten, so viele hatten wir noch nie“, sagt Gerd Duckstein, zusätzlich gab es einen dreistelligen Geldbetrag. Der Vorsitzende der Burgwedeler Tafel freut und wundert sich zugleich über das außergewöhnlich gute Ergebnis. Hat etwa die Corona-Zeit die Menschen noch solidarischer gemacht? Oder lag es am Eifer der Konfirmanden, die mit Bollerwagen in Kleinburgwedel durchs Dorf gezogen waren, um Spenden einzusammeln?

In der St. Petri-Kirche sind die Spenden für die Tafel im Erntedankgottesdienst links und rechts des Altars angeordnet. Quelle: Matthias Bode

Duckstein hat eine lange „Liste der schönen Dinge“, die die Tafel von den Kirchen erhalten hat: Sie reicht von Kaffee und Tee über Gemüse und Obst, teils aus eigener Ernte, bis zu selbst gemachten Marmeladen und sogar Fertigmenüs. Die ehrenamtlichen Tafelhelfer mussten diesmal eine Sonderschicht einlegen, um die Ausgabe vorzubereiten. Denn natürlich steuerten auch diese Woche die weißen Kleintransporter der Tafel wie immer Supermärkte, Bäcker und weitere regelmäßige Spender an, um dort noch nicht verdorbene Lebensmittel abzuholen.

3-G-System: Ohne Nachweis kein Zutritt

Sitz der Tafel ist ein früheres Lagergebäude hinter der Seniorenbegegnungsstätte in Großburgwedel. Mittwochvormittags stehen die Kunden, nachdem sie sich im Büro angemeldet haben, davor Schlange. Maximal drei Personen dürfen aktuell gleichzeitig den Laden betreten, dessen Türen wegen Corona immer offen stehen. Ein erhöhtes Risiko, sich mit dem Virus zu infizieren, sieht Duckstein nicht.

Spitzkohl, Tomaten, Kürbisse, Zucchini: Die ehrenamtliche Tafelhelferin Elke Potthoff kann dank der Erntedankspenden reichlich Gesundes über den Ausgabetresen reichen. Die Maske ist dabei Pflicht. Quelle: Martin Lauber

Hatten zu Beginn der Pandemie wie bundesweit fast alle Tafeln auch die in Burgwedel vorübergehend pausieren müssen, um ihre überwiegend älteren und deshalb besonders stark gefährdeten Helfer zu schützen, haben sich die Verhältnisse zwischenzeitlich komplett verändert. Duckstein ist stolz darauf, dass ausnahmslos alle 44 Freiwilligen des Vereins den vollen Corona-Impfschutz haben. Trotzdem wird konsequent Maske getragen – und im Laden trennt zusätzlich eine Kunststoffscheibe Ehrenamtliche und Kunden.

In Burgwedel stimmt das Vorurteil nicht

Es herrscht das sogenannte 3-G-System: Alle Kunden müssen bei jedem Kommen ihren Impf-, Genesungs- oder Testnachweis vorzeigen und werden registriert. Bei einem Abgleich der Listen hat Duckstein festgestellt, dass auch fast die komplette Tafelklientel geimpft ist, was auf seine Mitarbeiter durchaus motivierend wirke. Nur auf drei Kunden treffe das nicht zu, darunter eine Schwangere, die sich nicht impfen lassen könne. Hinzu kommt eine genesene Familie.

Der Tafelvorsitzende räumt ein, selbst von der hohen Impfquote der Tafelkundschaft, zu der viele Migranten gehören, überrascht zu sein. Widerspreche das doch dem landläufigen Vorurteil, dass sich das Coronavirus besonders in sozial schwachen und migrantischen Milieus verbreite. In Burgwedel sei dies offensichtlich anders. „Wenn die Tests nicht mehr kostenlos sind“, so hofft Duckstein, werde die Impfquote bei Ehrenamtlichen und Kunden sich auch andernorts der 100-Prozent-Marke annähern.

Von Martin Lauber