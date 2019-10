Großburgwedel

Nathalie kommt seit vielen Jahren regelmäßig zur Tafel Burgwedel. Jeden Mittwoch holt die 49-Jährige dort Lebensmittel für sich, ihren Mann und ihre fünf Kinder ab. Ihr Mann arbeitet als Gepäcksortierer am Flughafen, doch von dem Geld allein kann die Familie nicht gut leben. Die kostenlos ausgegebenen Lebensmittel sind für sie eine große Hilfe. „Ich mag vor allem das Gemüse“, sagt Nathalie. „Die Kinder freuen sich über die Backwaren.“ Auch die Artikel aus dem Bio-Supermarkt schätzt sie sehr: „Das könnten wir uns sonst nicht leisten.“

Seit mittlerweile zehn Jahren gibt es die Tafel in Burgwedel. Durchschnittlich 1,4 Tonnen Lebensmittel werden an der Gartenstraße wöchentlich an Bedürftige verteilt. „Seit der Gründung haben wir an 540 Tagen insgesamt 756 Tonnen Lebensmittel ausgegeben, die sonst im Müll gelandet wären“, rechnet der Vorsitzende Gerd Duckstein vor. Aktuell helfen 54 Ehrenamtliche mit, die Waren von den Supermärkten und Bäckereien abzuholen, diese zu sortieren und im Laden auszugeben.

Zur Galerie Seit April 2009 gibt die Tafel Burgwedel wöchentlich durchschnittlich 1,4 Tonnen Lebensmittel an Bedürftige aus. So kommen aussortierte Waren Menschen mit wenig Geld zugute.

Tafel Burgwedel gibt 1,4 Tonnen Lebensmittel pro Woche aus

243 Frauen, Männer und Kinder erhalten momentan jede Woche Lebensmittel von der Tafel. 20 Kunden werden beliefert, weil sie zum Einkaufen nicht mehr ihre Wohnung verlassen können. In Zeiten des Flüchtlingszuzugs war die Zahl der Tafel-Nutzer zuweilen auf mehr als 600 Menschen angestiegen. „Inzwischen haben wir weniger Kunden, weil etliche von ihnen Arbeit gefunden haben“, sagt Duckstein erfreut. Traurig stimmt ihn hingegen die versteckte Armut im Ort. „Ich wünsche mir, dass noch viel mehr Menschen unseren Dienst in Anspruch nehmen würden“, sagt er. „Hier muss sich niemand schämen. Die Essensausgabe ist im hinteren Gebäude. So sieht niemand von der Straße aus, wer hier sein Essen holt.“

Tafel prüft die Bedürftigkeit der Kunden

Nutzer der Tafel müssen ihre Bedürftigkeit mit amtlichen Dokumenten belegen – das kann ein Rentenbescheid oder eine Bescheinigung über den Bezug von Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II sein. Daraufhin stellt die Tafel den Kunden Berechtigungskarten aus. Diese gibt es in drei Farben. In einem rotierenden System kommen mal die „roten“ Kunden zuerst an die Reihe, mal die „gelben“ und mal die „blauen“. Zusätzlich erhalten die Besucher am Ausgabetag eine Nummer. Wer an der Reihe ist, wählt seine Waren selbst aus. Ein halbes Dutzend Ehrenamtliche hinter dem Tresen stellt die Einkäufe zusammen. Die Kunden zahlen dafür 50 Cent (bis zwei Personen) oder einen Euro (bei Familien).

In einem Kühlschrank stehen Quark, Käse, Joghurt, Wurst und Fleisch. Brötchen und appetitlich aussehende süße Teilchen liegen wie beim Bäcker auf Blechen aus. Brote stapeln sich in den Regalen daneben. Salate, Gemüse und Obst sind in grünen Kisten sortiert. In einer Selbstbedienungsecke stehen Töpfe mit frischer Petersilie, Basilikum und anderen Kräutern bereit. „Im Sommer gibt es sogar Blumensträuße“, sagt Duckstein. In einer Vitrine liegen Gläser mit Babynahrung, Strumpfhosen und Kosmetikartikel – Einzelgaben von Supermärkten.

Gerd Duckstein, Vorsitzender der Burgwedeler Tafel, nimmt eine Lebensmittellieferung entgegen. Quelle: Gabriele Gerner

Duckstein : „Oft hat der Salat nur ein paar braune Blätter“

„Der überwiegende Teil der Waren sind Obst und Gemüse. Wurstwaren und Molkereiprodukte machen ein Viertel des Angebots aus“, berichtet Duckstein. Zwei Dutzend Supermärkte und Hofläden geben Waren, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist oder die schlicht zu unansehnlich sind, um noch verkauft zu werden, an die Tafel ab. „Oft hat der Salat nur ein paar braune Blätter“, erzählt Duckstein. „Die entfernen wir einfach, und jemand freut sich noch über den ansonsten wunderbaren Salat.“

Kampf gegen Lebensmittelverschwendung und Armut

Lebensmittelverschwendung vermeiden und Bedürftigen helfen – das sind die Hauptmotivationen für die aktiven Mitstreiter der Tafel. „Der Not leidende Bürger hat Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben“, sagt Tafel-Fahrer Stefan Krautz. Der 72-Jährige war eines der Gründungsmitglieder der Tafel. Sein Engagement sieht er als Dienst am Nächsten. „Zehn Jahre Tafel ist eigentlich kein Grund zum Feiern“, meint er. Dass die kostenlose Essensausgabe überhaupt nötig ist, ist für ihn ein politisches Thema.

Auch Christine Muhs ist seit den Anfangstagen dabei. „Diese Nirosta-Tische hier haben wir damals von Rewe aus Braunschweig geholt“, erinnert sie sich. Regale hatte einst Rossmann spendiert. „Anderen helfen kann jeder“, sagt die 74-Jährige. „Wenn es einem selbst gut geht, kann man doch ein bisschen Lebenszeit schenken, um anderen etwas Gutes zu tun.“

Tag der offenen Tür bei der Tafel Burgwedel Die Aktiven der Tafel Burgwedel laden für Sonntag, 27. Oktober, in die Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 10, ein. Ab 14.30 Uhr informieren sie dort über ihre Tätigkeit und das allgemeine Problem der Lebensmittelverschwendung. Besucher können an Führungen durch die Tafel-Räume teilnehmen, sich an Schautafeln informieren und den Film „Frisch auf den Müll“ ansehen. Am Freitag, 25. Oktober, bitten die Ehrenamtlichen der Tafel im E-Center in Großburgwedel und im Edeka-Markt in Wettmar Kunden, haltbare Lebensmittel für das Winterhalbjahr zu spenden. Die Tafel Burgwedel freut sich immer über Geldspenden, auf die sie dringend angewiesen ist. Auch werden weitere Ehrenamtliche gesucht. Informationen gibt es beim Tafel-Vorsitzenden Gerd Duckstein unter Telefon (05139) 2239. Ausgegeben werden die Spenden an der Gartenstraße 8 mittwochs von 11 bis 12.30 Uhr.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Tafel macht keine Unterschiede

Burgwedeler Tafel braucht Lebensmittelspenden

Tafel zieht Bescherung vor

Von Gabriele Gerner