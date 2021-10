Fuhrberg

Ganz Burgwedel ist in puncto Mädchenfußball ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ganz Burgwedel? Nein! Im nördlichsten Dorf wird – ganz nach Art der Gallier – unbeugsam Nachwuchsarbeit geleistet. Nach dem Motto „Angebot schafft Nachfrage“ hat sich der SV Fuhrberg am Sonnabend erstmals am vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgelobten Tag des Mädchenfußballs beteiligt. Und siehe da: An Talenten herrscht eigentlich kein Mangel.

Die Aktion soll laut Ausschreibung insbesondere diejenigen Mädchen ansprechen, die bisher noch nicht in einem Verein aktiv sind. „Sie sollen die Möglichkeit erhalten, die Sportart Fußball einmal ganz ungezwungen kennenzulernen und erste Bewegungserfahrungen mit dem Ball am Fuß zu sammeln“, heißt es dort.

Ella und Elise kommen wieder

Der blaue Himmel über Fuhrbergs Fußballplatz am Kahlsweg ist mit bauschigen Wolken tapeziert, aber dafür haben die sieben Mädchen vor lauter Dribbeln und Schießen keinen Blick übrig. „Dass Ihr noch nie gespielt habt, könnt Ihr mir nicht erzählen“, ruft Jugendwart Thomas Dasler den Freundinnen Ella und Elise zu. Da klingt Anerkennung mit. Der Trainer der C-Juniorinnen hat den Kennerblick: Die Elfjährigen haben, wie die meisten Neulinge heute, Grundlagen des Kickens bereits in der Fußball-AG der Grundschule Fuhrberg gelernt.

„Die beiden kann man so in die D-Jugend einsteigen lassen“, sagt der Coach. Nur ein paar Basics fehlten noch. Ella macht bereits an diesem Vormittag sichtbare Fortschritte beim Flanken, Elise hat die Angst vor Kopfbällen fast besiegt. „Wir kommen wieder“, verabschieden sie sich. Das ist ein weiterer Schritt in Richtung einer D-Juniorinnen-Mannschaft, die der Verein allzu gern schon zur Rückrunde im Spielbetrieb anmelden würde. Viel Talent hat Dasler ebenfalls bei den Jüngeren gesichtet.

Bevor es zum Abschluss eine Urkunde für alle Teilnehmerinnen gibt, können sich die Mädchen an Pizza frisch aus dem Backofen stärken. Quelle: Martin Lauber

Macht es noch mehr Spaß im Verein?

„Wir müssen jetzt den Unterbau schaffen“: Diese Losung geben auch SV-Vorsitzender Werner Hanebuth sowie seine Frau und Fußballabteilungsleiterin Hanna-Lia aus. Für das gewünschte Mehr an Mädchenförderung wäre zusätzliche ehrenamtliche Unterstützung sehr von Vorteil. Vor allem aber brauche es Nachwuchsspielerinnen, dann würde Jugendtrainer Dasler eine Ballschulgruppe für die Jüngsten lieber heute als morgen starten.

Wie steht es nach dem lockeren Schnuppertraining mit den jungen Fuhrbergerinnen, die am Tag des Mädchenfußballs so unermüdlich das runde Leder bearbeitet haben? Warum ihr Fußballspielen so viel Spaß mache, wisse sie gar nicht so genau, verrät die achtjährige Frida. Auch auf dem Schulhof bolze sie seit ein paar Wochen mit, berichtet sie – und ahnt, dass es in einer richtigen Mannschaft vielleicht noch mehr Spaß machen könnte.

Frida (8) macht das Fußballspielen Spaß, besonders mit ihren Freundinnen und Freunden in den Schulpausen. Ob sie im Verein spielen will? „Vielleicht macht das noch mehr Spaß.“ Quelle: Martin Lauber

Auch Emma wäre nicht grundsätzlich abgeneigt, ist aber wie die meisten der Mädchen noch unentschieden. Immerhin spielt die Sechsjährige auch daheim mit ihrem Bruder Fußball und findet das toll. Für die gleichaltrige Thea sind beim Schnuppertag „die netten Trainer“ ein dicker Pluspunkt, und dieses Lob geht auch an die drei C-Juniorinnen, die Dasler am Mädchentag unterstützen.

Thea (6) wollte Fußball nur mal ausprobieren. Ob sie im Verein spielen würde, „habe ich noch nicht entschieden“. Die Trainer, findet sie, waren auf jeden Fall sehr nett. Quelle: Martin Lauber

Gleichberechtigung kann man nicht befehlen

Ganz unten also müsse die Aufbauarbeit beginnen, sagt der Vorsitzende des Gesamtvereins, der nach eigener Aussage „absolut fasziniert“ ist vom Frauenfußball. Mädchen seien viel belastbarer als Jungs. „Wenn die sich dafür entscheiden, dann wollen sie auch“, sagt Hanebuth. Das Potenzial, für Mädchen und Frauen ein dauerhaftes Fußballangebot zu schaffen, habe Fuhrberg mit seinen vielen jungen Familien in den neuen Wohngebieten. Doch manchmal seien die Eltern, die bei ihren Töchtern immer noch eher Ballett- als Fußballleidenschaften förderten, das Problem, mutmaßt er. „Nun ja, Gleichberechtigung kann man nicht befehlen.“

Gelassener nimmt seine Frau die Herausforderung Mädchenförderung. Sie setzt darauf, dass Angebot und Werbung über kurz oder lang für die erhoffte Nachfrage sorgen werden. Dazu gehöre auch ein geeigneterer Termin für den Mädchentag als jetzt bei der Premiere mitten in den Herbstferien. Kommendes Jahr soll er möglichst vor den Sommerferien stattfinden.

Von Martin Lauber