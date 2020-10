Fuhrberg

Der Überfall ist eine Woche her. An der Fuhrberger Hem-Tankstelle ist allabendlich noch immer außergewöhnlich viel los. Mitarbeiterin Maria (Name von der Redaktion geändert), die vor einer Woche mit einem Messer bedroht worden war, hat ihre erste Schicht seit dem Vorfall – wie immer ist es die Spätschicht. Doch dieses Mal ist sie nicht allein. Zwei Kolleginnen schauen vorbei, und auch Chef Dennis Giesche ist gekommen. Sie alle wollen Rückhalt geben. „Was bleibt uns auch anderes übrig, es muss eben weiterlaufen“, sagt Mitarbeiterin Heike Heldt.

Kollegen unterstützen sich gegenseitig

Es ist 20 Uhr. Heldt arbeitet seit 20 Jahren in der Tankstelle. Normalerweise übernimmt sie die Frühschichten ab 4 Uhr. Heute kommt sie aber auch am Abend noch mal vorbei. Sie kennt das etwas mulmige Gefühl, wenn sie die Tankstelle morgens im Dunkeln öffnet, und möchte ihre Kollegin so kurz nach dem Vorfall nur ungern allein lassen, erzählt sie.

Heldt hat schon so manche komische Geschichte erlebt, am schlimmsten sei es, wenn Menschen unter Einfluss von Medikamenten stünden: „Man weiß einfach nicht, wie die reagieren, wenn man sie anspricht und wegschickt.“ Erst vor wenigen Monaten beobachtete sie ein junger Mann, kam dann in die Tankstelle und versuchte, gleich mehrere Getränke zu stehlen. Seine Augen seien glasig gewesen, erinnert sich Heldt.

„Viele verlegen jetzt ihre Tankzeit auf abends“

Seltsame Vorfälle wie diese gehörten irgendwie zum Alltag in der Tankstelle dazu, sagt Heldt, „aber es geht schon“. Seit dem Überfall vor einer Woche sei die Aufmerksamkeit, die Nachbarn und Bekannte der Tankstelle schenken, größer. „Viele verlegen jetzt ihre Tankzeit von 17 auf 20 Uhr“, erzählt Giesche. Er selbst bemerkt auch an sich, dass er seit einer Woche bewusster an seiner Tankstelle vorbeifährt und schaut, ob alles in Ordnung ist.

Einbrüche gab es noch nie, aber einen Überfall. „Vor zweieinhalb Jahren wurde ein Mitarbeiter von zwei Männern mit einer Pistole bedroht“, erinnert sich Giesche. Der Kollege sei damals noch sehr jung gewesen und suchte vor allem in den zwei Wochen nach dem Vorfall vermehrt das Gespräch mit seinem Chef.

Als dieser am vorvergangenen Sonnabend um 20.30 Uhr den Anruf von Maria bekam, sei ihm sofort bewusst gewesen, dass etwas passiert war. „Das ist eine sehr unabhängige Kollegin, die versucht erst alle möglichen anderen Wege, bevor sie mich anruft und womöglich stört“, sagt Giesche. Etwa zehn Minuten später sei er da gewesen. Die sonst so gesprächige Mitarbeiterin sei sehr ruhig gewesen. „Es ist nicht schön, seine Mitarbeiter so zu sehen“, erinnert er sich.

Überwachungskameras seit acht Wochen bestellt

Den Täter habe die Polizei noch nicht gefunden. Die Überwachungskameras, um Täter zukünftig einfacher zu identifizieren, seien bereits seit acht Wochen bestellt, erzählt Giesche, aber ärgerlicherweise noch nicht angekommen. Nach dem Vorfall überlegt er, eine Stunde eher zu schließen, über bessere Beleuchtung denkt er ebenfalls nach. „Von drinnen sieht man zwar die Tankstelle, aber nicht das, was daneben oder dahinter auf der Straße passiert“, erklärt er. Ein Nachtschalter sei eine Möglichkeit, aber der Geschäftsführer möchte auch nicht, dass seine Mitarbeiter jedes Mal zusammenzuckten, wenn das Licht angehe.

Der Überfall hat in der Hem-Tankstelle einiges in Bewegung gesetzt. Ihren ersten Arbeitstag hat Maria gut überstanden, um Punkt 21 Uhr beginnt sie, zusammen mit ihren Kollegen aufzuräumen. In den zurückliegenden 20 Minuten sind nur noch wenige Kunden vorbeigekommen. Giesche hofft, dass die aktuelle Aufmerksamkeit der Anwohner und Bekannten nicht abebbt und zukünftig vor allem abends mehr los ist. „Das gibt einfach ein gutes Gefühl.“

