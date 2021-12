Großburgwedel

Wohin mit den Weihnachtsbäumen? Das ist eine Frage, die sich auch die Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) nach der Absage des Weihnachtsmarktes stellen musste. Mit der spontanen Absage konnten die 25 gekauften Bäume nicht zum Einsatz kommen. Daher verkauft Organisator Karlheinz Schridde sie nun.

Er weist darauf hin, dass die Veranstalter schon viel Zeit und Geld in den abgesagten Weihnachtsmarkt investiert hatten und hofft, mit dem Verkauf einen Teil der Kosten wieder reinzuholen. „Im Grunde ist es eine kleine Spende an den Weihnachtsmarkt“, sagt er. Abhängig von der Größe des Baumes können Interessierte die Tannen für einen Preis von 20 bis 25 Euro kaufen. Weil Schridde keine Möglichkeit zum Einnetzen der Tannenbäume hat, bietet er große Tüten für den Transport an. Interessierte können sich jederzeit telefonisch bei Schridde unter (05139) 9807086 melden, um einen Termin zu vereinbaren. Am liebsten terminiert er den Verkauf auf Abruf an Sonntagen von 11 bis 13 Uhr beim Alten Markt.

Auf Bannern stehen Weihnachtsgrüße

Auch die Banner, die normalerweise den Weihnachtsmarkt umgrenzen, sind noch übrig. Dazu hat die IGK die Banner mit einem Weihnachtsgruß und den Sponsoren-Logos in der Von-Alten-Straße aufgehängt. Die ist wie auch andere Straßen in der Innenstadt weihnachtlich geschmückt. Gerade abends leuchten Weihnachtssterne und Lichterketten der Tannenbäume. Insgesamt 33 Bäume hat die IGK aufgestellt. Die Anzahl der Weihnachtsbäume in der Innenstadt ist aber wahrscheinlich größer. Denn selbstverständlich können Ladenbesitzer auch unabhängig von der IGK ihre Geschäfte schmücken.

Auch beim Weihnachtsbaumverkauf des Abiturjahrgangs des Gymnasiums Großburgwedel sind noch etwa 100 Bäume übrig geblieben. Von den insgesamt 300 Tannen konnten sie zwei Drittel verkaufen. Pro Baum haben sie um eine Spende von 25 Euro gebeten. Aber viele Menschen hätten noch mehr für ihren Baum gegeben, erzählt die Schülerin Marie Selker. Für ihren Abiball ist so ein ordentlicher Betrag zusammengekommen. Die restlichen Bäume können Interessierte bis zum 21. Dezember bei Familie Haase in der Schmiedestraße 4 in Thönse kaufen.

Von Max Baumgart