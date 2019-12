Großburgwedel

Einen Moment der Unaufmerksamkeit hat ein Taschendieb am Montag zwischen 10.40 und 11.10 Uhr ausgenutzt: In dieser Zeit hatte eine 89-Jährige in einem Supermarkt an der Dammstraße in Großburgwedel eingekauft und ihre Geldbörse mit 85 Euro und persönlichen Papieren in einem Stoffbeutel verstaut, den sie in ihren Einkaufswagen legte. Dabei hat sie der Dieb offenbar beobachtet und griff zu. Hinweise auf den Täter gibt es nicht, die Polizei hofft auf Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Antje Bismark