Großburgwedel

In Großburgwedel werden die Ortsdurchfahrten saniert: Bislang sperrte die Region dazu die Thönser Straße halbseitig und leitete den Verkehr wechselseitig an der Baustelle vorbei. Das ändert sich ab dem 30. März. Dann soll direkt am Ortsausgang ein Fahrbahnteiler gebaut werden. „Für diese Arbeiten müssen wir die Straße in einem kleinen Teilstück komplett sperren“, kündigt Regionssprcher Klaus Abelmann an. Die Sperrung soll bis zum 14. April andauern.

Umleitungen sind ausgeschildert

Wichtig für die Kunden des Raiffeisenmarktes am Ortsausgang: Dieser kann auch während der Sperrung weiterhin mit dem Auto aus Richtung Großburgwedel kommend angefahren werden. Und die Region gibt weitere Verkehrstipps: „Die Bundesstraße 3 kann über den Oldhorster Kreisel erreicht, Thönse und Engensen über Kleinburgwedel oder Wettmar angefahren werden“, erklärt Abelmann. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Seit Ende Januar lassen die Region Hannover und die Stadt Burgwedel die Ortsdurchfahrt in mehreren Bauabschnitten entlang der Thönser Straße (K 117) und Kleinburgwedeler Straße (K 118) sowie in Kleinburgwedel die Großburgwedeler Straße in mehreren Bauabschnitten den Straßenraum umbauen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Dezember 2020 dauern. Sind die Arbeiten an der Thönser Straße abgeschlossen, werden sie unter halbseitiger Sperrung Richtung Kleinburgwedel an der Großburgwedeler Straße fortgesetzt. Region und Stadt rechnen mit Baukosten bis zu einer Höhe von 1,3 Millionen Euro.

Von Thomas Oberdorfer