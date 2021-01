Großburgwedel

Wahrscheinlich aus Übermut kletterten am Donnerstag zwei noch unbekannte Täter auf eine Telefonzelle an der Von-Alten-Straße in Großburgwedel. Dabei beschädigten sie gegen 21 Uhr die obere Abdeckung des Telefons. Zeugen beobachteten die beiden und verständigten die Polizei. Die ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet weitere Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer (05139) 9910 zu melden. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten mit 50 Euro.

Von Thomas Oberdorfer