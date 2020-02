Großburgwedel

Die Unterschriftensammlung geht in die Verlängerung: Seit einer Woche liegen Unterschriftenlisten für die Forderung nach Einführung von Tempo 30 auf den Großburgwedeler Straßen In der Meineworth, Im Mitteldorf und Hannoversche Straße (bis zur Kreuzung Fuhrberger Straße) aus. Die Initiative dazu stammt von dem ehemaligen Burgwedeler Bürgermeister und EU-Politiker Karsten Hoppenstedt. Gemeinsam mit dem Unternehmer Holger Strenger hat er diese Forderung in einem offenen Brief an Bürgermeister Axel Düker formuliert.

Hoppenstedt : Viele Burgwedeler wollen unterschreiben

Eigentlich wollten die beiden bis zum 15. Februar Unterstützerunterschriften sammeln. „Aber viele haben mich jetzt noch angesprochen und wollen wissen, wo sie noch unterschreiben können. Deshalb verlängern wir die Frist“, erklärt Hoppenstedt und hofft auf die Unterschrift von zahlreichen Burgwedelern, um der Forderung Nachdruck zu verleihen.

Und hier liegen die Listen bis Sonnabend, 22. Februar, aus: Buchhandlung Böhnert, Im Mitteldorf 2, Sperber-Apotheke, Hannoversche Straße 4B, Trattoria Pasta & Vino, Im Mitteldorf 21, und bei Printeffect, Im Mitteldorf 8. Diese Geschäfte befinden sich alle an der Ortsdurchfahrt. Außerdem liegen Listen im TSG-Aktivcenter, Hannoversche Straße 51, und im Edeka-Center, Hannoversche Straße 44, aus.

Von Thomas Oberdorfer