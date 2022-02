Großburgwedel

In dieser Woche können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Großburgwedel wieder die Corona-Schutzimpfung geben lassen. Am Donnerstag und Freitag, 17. und 18. Februar, impft das Team der Region Hannover jeweils von 10 bis 16 Uhr in den Räumen des leer stehenden Autohauses an der Kokonhorststraße 2 in Großburgwedel. 

Ab sofort bietet das Impfteam der Region Hannover dort auch die vierte Impfung an. Eine zweite Booster-Impfung können Menschen ab 70 Jahren, Bewohnerinnen und Bewohner und Betreute in Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen bekommen. Vorerkrankte sollen frühestens drei Monate nach dem ersten Booster wieder geimpft werden. Personal im medizinischen und Pflegeeinrichtungen soll die zweite Auffrischimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten.

Corona-Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren bieten Region und Stadt für Sonnabend, 19. Februar, von 10 bis 17 Uhr in denselben Räumen in Großburgwedel an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier