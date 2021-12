Großburgwedel

Nach dem Start in der vergangenen Woche stehen nun weitere Termine des mobilen Impfteams der Region im temporären Impfzentrum an der Kokenhorststraße 2 fest, wie die Stadt mitteilt. Am Donnerstag, 9. Dezember, von 10 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr sowie am Freitag, 10. Dezember, von 13 bis 16 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger im ehemaligen VW-Autohaus impfen lassen.

„Ich freue mich, dass der Freitagvormittag für die Impfung der Kita-Beschäftigten sowie der Lehrkräfte der Stadt Burgwedel reserviert werden konnte, um diese besonders gefährdeten Berufsgruppen bestmöglich zu schützen“, sagte Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU).

Start der Impfaktion wurde gut angenommen

Impfwillige sollen einen Ausweis und wenn vorhanden einen Impfpass mitbringen. Zudem sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Stadt weist darauf hin, dass es wegen der großen Nachfrage und des offenen Angebots ohne Terminvergabe zu langen Wartezeiten auch im Freien kommen kann. Zum Start des Betriebs am vergangenen Mittwoch hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet.

Wer sich am Donnerstag und Freitag impfen lassen will, wird gebeten, die Impfunterlagen möglichst im Vorfeld selbst auszudrucken und vollständig auszufüllen. Zudem sollte ein Stift mitgebracht werden. Die Formulare sind auf der Website des Robert-Koch-Instituts abrufbar. Weitere Termine will die Stadt zeitnah auf ihrer Homepage www.burgwedel.de bekannt geben.

Von Alina Stillahn