Großburgwedel/Wettmar

Die Burgwedeler feiern zwar gerne, aber zwei große Feste an einem Termin wird es dann doch nicht geben. Die Interessengemeinschaft Wettmarer Unternehmen (IWU) kündigte am Dienstag an, ihre für den 13. September geplante Gewerbeschau um eine Woche vorzuziehen und bereits für den 6. September einzuladen. Der ursprünglich geplante Termin wäre mit dem von der Interessengemeinschaft Großburgwedeler Kaufleute (IGK) organisierten Stadtfest kollidiert.

Chefs sprachen über drohende Terminkollision

Dabei hätten die Wettmarer Unternehmer gerne am 13. September gefeiert. Denn: An dem Sonntag veranstaltet die Region ihren Entdeckertag. „Das hätte sicher einige zusätzliche Gäste nach Wettmar gelockt“, sagt IWU-Chef Björn Reschke und rollt den Streit um den Termin noch einmal auf. Er habe mit IGK-Chef Stefan Müller frühzeitig über die drohende Terminkollision gesprochen. Der hätte – so Reschke – zuerst keine Einwände gehabt, um dann aber einen Tag später doch Bedenken anzumelden. In der Zwischenzeit hatte die IWU jedoch den 13. September als Termin für ihre Gewerbeschau bereits kommuniziert – und die Terminprobleme waren da. „Wir hatten bereits Absprachen mit Bands getroffen, und die ließen sich nicht mehr verlegen“, sagt Müller nun. „Deshalb war ein anderer Termin für uns nicht möglich.“

Die beiden Veranstaltungen hätten durchaus parallel stattfinden können. „Rein rechtlich spricht da nichts dagegen“, erklärt Burgwedels Wirtschaftsförderin Anja Hansch. „Aber das wäre nicht sinnvoll gewesen. Unsere Absage ist eine Vernunftsentscheidung“, sagt Reschke. Und seine Kollegin Ina Kodetzki pflichtet ihm bei: „Das hätten die Leute auch nicht verstanden, wenn an dem einen Sonntag gleich zwei Feste um die Besucher konkurrieren würden.“ Kodetzki ist bei der IWU unter anderem für die Pressearbeit zuständig.

Aussteller wollen sich auf beiden Festen präsentieren

Letztlich den Ausschlag für die nun erfolgte Absage hätten die Aussteller der Gewerbeschau gegeben. Einige von ihnen wollen sich sowohl auf der Schau in Wettmar als auch auf dem Fest in Großburgwedel präsentieren. „Darunter ist auch die Stadt Burgwedel“, erklärt Reschke. Aber: „Fast keiner von ihnen hat das Material oder das Personal, um gleichzeitig an zwei Orten präsent zu sein. Deshalb haben wir unseren Termin um eine Woche vorverlegt“, erläutert der IWU-Chef.

Das bedeutete für die Planer der IWU „erst einmal eine Menge Arbeit“, berichtet Michael Kranz, ebenfalls Vorstandsmitglied in der Interessengemeinschaft. Das Wichtigste sei gewesen, den Caterer für den neuen Termin zu gewinnen. „Der macht mit“, sagt Reschke. Nun hofft die IWU den Heimatverein überzeugen zu können, auch am 6. September die Mühle für Besucher zu öffnen. „Die lockt immer viele Menschen an“, sagt Kranz. Als nächstes will sich der Vorstand um die Genehmigung kümmern. „Wir haben die Anträge ja schon einmal ausgefüllt und vor ein paar Wochen für den Ursprungstermin abgegeben – das schult“, meint Kranz mit einem Augenzwinkern.

IWU liebäugelt weiter mit dem Entdeckertag der Region

So ganz möchte sich die IWU dann aber doch nicht von der Idee verabschieden, die Gewerbeschau einmal gemeinsam mit dem Entdeckertag der Region durchzuführen. „In zwei Jahren, bei unserer dritten Auflage wäre das ja vielleicht möglich“, sagt Reschke und kündigt an, zu dem Thema den Kontakt zu IGK-Chef Stefan Müller suchen zu wollen.

Ein neuer Name für die IWU „Die IWU bleibt die IWU“, sagt Michael Kranz, Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft Wettmarer Unternehmen. Noch zumindest verbirgt sich hinter diesem Kürzel der altbekannte Name. „Das soll sich ändern“, erklärt Kranz. Künftig firmiert der Verein unter dem Namen Interessengemeinschaft der Wirtschaftsunternehmen in Burgwedel – kurz IWU. Die Abkürzung bleibt somit erhalten. Die Namensänderung ist beschlossen, derzeit kümmert sich ein Notar um die Formalien. „Mit unserem neuen Namen wollen wir nach außen deutlich machen, dass wir nicht ein Zusammenschluss Wettmarer Unternehmen sind, sondern offen sind für alle Betriebe in Burgwedel“, erklärt IWU-Chef Björn Reschke. Derzeit haben rund 70 Prozent der rund 40 Mitgliedsfirmen ihren Sitz in Wettmar. „Unser Ziel ist es, diesen Anteil deutlich zu steigern“, sagt Reschke. to

Von Thomas Oberdorfer