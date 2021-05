Fuhrberg/Engensen

Seit einer Woche sind die Gastronomen wieder in ihrem Element. Nach monatelanger Pause dürfen sie Getränke und Speisen nicht mehr nur zum Mitnehmen anbieten, sondern ihre Gäste auch vor Ort bewirten – momentan allerdings nur im Außenbereich. Wer dort Platz nehmen möchte, braucht einen aktuellen negativen Corona-Test, muss genesen oder vollständig geimpft worden sein.

Spargelhof Heuer: „Gäste sind verständnisvoll“

Die Gäste, Wirtinnen und Wirte scheinen sich mit diesen Vorgaben gut arrangiert zu haben, wie eine nicht repräsentative Umfrage bei den Burgwedeler Restaurants und Biergärten zeigt. „Die Gäste sind total verständnisvoll“, sagt Gudrun Heuer, die mit ihrem Mann Jörg den Spargelhof Heuer in Fuhrberg betreibt. „Auch die Kellner, Köche und der Rest des Teams freuen sich, dass sie wieder arbeiten können.“ Nur das Wetter könnte besser sein. Am Sonnabend hätten sie wegen des Regens viele Stornierungen gehabt. „Wenn schönes Wetter ist, ist es aber voll.“

Für Gudrun Heuer ist derzeit das schlechte Wetter das größere Problem als die vorgeschriebenen Corona-Tests für die Gäste. Quelle: Antje Bismark

So mancher Gastronom scheut den Aufwand, ein Hygienekonzept zu erarbeiten, oder der Betrieb des Außenbereichs lohnt sich finanziell nicht. Heuer sieht das anders: „Die Corona-Auflagen sind gut zu bewältigen.“ Auf ihrem Hof erhalten Gäste nicht nur mit dem Impfausweis, einer Bescheinigung über eine Genesung oder einem Nachweis aus einem Testzentrum Zutritt. Für 5 Euro können die Gäste auch einen Corona-Selbsttest in einer kleinen separaten Ecke machen. „Das wird gut angenommen. Die Leute freuen sich, dass sie sich bei uns testen können“, sagt Heuer. Schließlich gebe es in Burgwedel nicht an jeder Ecke ein Testzentrum.

Eigenes Testzentrum am Wochenende?

Mittlerweile stehe sie sogar in Verhandlungen mit einem Anbieter, der ein Testzentrum auf dem Hof errichten möchte. Dort könnten sich alle Fuhrberger testen lassen, nicht nur die Restaurantgäste. Anschließend könnten Besucherinnen und Besucher den negativen Testbescheid auch in anderen Gaststätten oder im Einzelhandel nutzen. „Vielleicht klappt es mit dem Testzentrum sogar schon am Wochenende“, sagt Heuer optimistisch.

Koch Marcus Gerth, der den Biergarten Engensen betreibt, freute sich am Wochenende, die ersten Gäste bewirten zu können. Quelle: privat

Auch Marcus Gerth, Inhaber des Biergarten Engensen hat gute Erfahrungen mit den Corona-Tests gemacht. „Viele haben einen Testbescheid mitgebracht, viele haben aber auch hier vor Ort einen gemacht“, erzählt der Gastronom. Denn auch er bietet den Gästen gegen einen kleinen Aufpreis einen Selbsttest an, wie er es vor der Eröffnung geplant hatte. Die Gäste bekommen danach eine Bescheinigung von ihm. „Das fanden sie super.“

Unter den Besuchern seien viele Stammgäste gewesen, die sich einfach freuten, wieder in den Biergarten gehen zu können, und dafür dann auch die Testprozedur gerne in Kauf nähmen. Bevor die Besucher den Test in dem extra eingerichteten Stübchen machen, werden sie allerdings am Eingang kontrolliert. „Ich bin ganz überrascht. Die Leute waren tiefenentspannt, und das ging ohne Probleme.“

Auch im vergangenen Jahr mussten die Gastronomen monatelang pausieren. Im Juli genossen die Gäste im Biergarten Engensen zusammen ihr Weizen und Pils. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

Einzelne hätten allerdings einen Impfausweis vorgelegt, der zeigte, dass die zweite Impfung noch nicht lange genug zurückliegt. Ihnen habe er in Ruhe erklärt, dass er sie so nicht aufs Gelände lassen könnte, da er sonst große Schwierigkeiten bekäme. „Das haben sie verstanden und dann einen Test gemacht“, sagt er.

Yen Nguyen vom Haus am Walde setzt weiter auf den Außer-Haus-Verkauf. Quelle: Mark Bode (Archiv)

„Warten noch ein paar Wochen“

Für Yen Nguyen vom Haus am Walde ist der Aufwand dagegen zu groß. Sie hat ihren Biergarten noch nicht geöffnet. „Schön ist es nicht. Ich würde gerne ins normale Leben zurückkehren“, sagt die Gastronomin. Aber die Dokumentation und Kontrolle der Papiere sei zu zeitintensiv. „Das ist sehr kompliziert“, meint sie. Stattdessen setzt sie wieder auf das Außer-Haus-Geschäft. „Wir warten auf weitere Lockerungen. Ein paar Wochen schaffen wir noch.“

Auch der Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen (Dehoga) fordert, die Testpflicht im Außenbereich abzuschaffen. Der Verband begründet dies mit der geringen Ansteckungsgefahr im Freien. Darüber würde sich sicher nicht nur Nguyen freuen.

Von Inga Schönfeldt