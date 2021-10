Fuhrberg

Mit der „Leipziger Theaterkompanie“ kommen alte Bekannte nach Fuhrberg. Eigentlich hatte die Ärzte-Revue „Wo tut’s denn weh?“ bereits vor einem Jahr im Fuhrberger Gemeindehaus, An der Kirche 2, auf Einladung der Kirchengemeinde zu sehen sein sollen. Damals machte die Corona-Pandemie aller Planung und Vorfreude einen Strich durch die Rechnung. Doch jetzt wird das Gastspiel nachgeholt. Und zwar am Sonntag, 31. Oktober.

Lachen bis der Arzt kommt ist also angesagt – und zwar gleich zweimal. Um möglichst vielen Besuchern die Gelegenheit zu geben, die Schauspieler Bernhard Biller und Jürgen Fliegel live zu erleben, spielen diese um 16 Uhr und um 19 Uhr. „Von Geburt bis Pflege, Beipackzettel oder Patientenverfügung, OPs unter erschwerten Bedingungen oder Krankenhauskeime – in ihrem neuen Programm scheuen die beiden erfahrenen Patienten Bernhard Biller und Jürgen Fliegel keine Tabus“, heißt es in der Ankündigung zum Programm: „Denn das Leben ist gefährlich, und frühe Aufklärung über seine gesundheitlichen Risiken tut not. Ärztekabarett vom Feinsten. Mit Musik, Tanz und Schlägerei.“ Wie war das doch mit den Risiken und Nebenwirkungen?

Es gilt die 3-G-Regel

Damit der Theater-Besuch ohne Zipperlein abläuft, gilt die 3-G-Regel. Die steht bekanntlich für „geimpft, genesen oder getestet“. Ungeimpfte können also teilnehmen – so sie denn einen negativen Antigen-Schnelltest, der maximal 24 Stunden alt sein darf, oder aber einen negativen PCR-Test – maximal 48 Stunden alt – vorlegen. Zum Betreten des Gemeindesaals muss ein Mundschutz getragen werden, der am Platz abgenommen werden darf. Zudem müssen alle Besucher der Kontaktverfolgung wegen Namen und Anschrift hinterlassen.

Der Eintritt ist frei. Die Gemeinde bittet stattdessen um eine Spende. Da die Kontaktdaten erfasst werden müssen, wird um frühzeitiges Erscheinen gebeten.

Von Sandra Köhler