Die Arbeiten zur Sanierung der Thönser Ortsdurchfahrt liegen weiterhin im Zeitplan: Der Fahrbahnteiler am Ortseingang aus Richtung Großburgwedel ist über die Ostertage fertiggestellt worden. Am Dienstag rückten die Arbeiter an, um eine neue Fahrbahndecke aufzutragen, ab Mittwoch fahren dort wieder die Linienbusse.

Linienbusse dürfen fahren, Autos nicht

Doch für den gesamten Verkehr wird die Strecke damit nicht freigegeben. Für Autofahrer gilt weiterhin: Sie können nicht auf direktem Wege Großburgwedel ansteuern. Und auch die Gegenrichtung bleibt für sie gesperrt. Denn: Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt werden nun mit dem dritten Bauabschnitt fortgesetzt – vom neuen Fahrbahnteiler bis zur Einmündung Kleinburgwedeler Weg. Um die Bauarbeiter zu schützen, soll der Verkehr nicht direkt an der Baustelle vorbeirollen.

Wer mit dem Auto nach Großburgwedel fahren möchte oder vom Nachbarort in Richtung Thönse unterwegs ist, muss auch weiterhin einen Umweg in Kauf nehmen – wahlweise über die K 146 und Kleinburgwedel oder über die K ­116 und den Oldhorster Kreisel. Die Einmündung des Kleinburgwedeler Weges in die Großburgwedeler Straße ist von der Sperrung nicht betroffen.

Umleitungen von und nach Großburgwedel

Autofahrer, deren Ziel nicht Thönse ist, sollten auch weiterhin einen großen Bogen um den Ort machen. „ Großburgwedel ist von Burgdorf aus über den Oldhorster Kreisel entlang der Landesstraße erreichbar. Alternativ kann über Kleinburgwedel, Wettmar und Engensen gefahren werden“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Aufatmen dürfte es bei den Anwohnern im Bereich des dritten Bauabschnitts und der einmündenden Straßen geben. „Sie können während der Arbeiten ihre Grundstücke von Thönse aus mit dem Auto anfahren“, sichert Abelmann zu.

Von der Kreisstraße abgehängt werden lediglich die Grundstücke im Bereich der Straße Im Neuen Garten. Die Verbindung zur Ortsdurchfahrt wird gekappt. Anwohner können ihre Grundstücke jedoch über den Bruchholzweg mit dem Auto erreichen.

Im neuen Bauabschnitt muss in der Großburgwedeler Straße in Höhe Rottanger ein Regenwasserkanal repariert werden. Darüber hinaus werden die Einmündungen der Straßen Rottanger, Moorgarten und Im Neuen Garten aufgepflastert. Außerdem sollen Borde, Rinnen und Gehwege entlang der Großburgwedeler Straße erneuert werden. Auf der südlichen Seite der Ortsdurchfahrt wird ein Schutzstreifen für Radfahrer eingerichtet, während auf der nördlichen Seite künftig Piktogramme die Autofahrer auf die Radler aufmerksam machen sollen.

Arbeiten sollen in diesem Jahr abgeschlossen werden

Kann der Zeitplan wie bislang eingehalten werden, dann sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Der dritte Bauabschnitt ist bis Ende Juni terminiert. Danach folgen noch zwei weitere Abschnitte. Insgesamt hat die Region 1,5 Millionen Euro für die Sanierung der Ortsdurchfahrt eingeplant. Unter anderem ist auch ein Fahrbahnteiler am Ortseingang aus Richtung Engensen geplant. Der soll zu einem späteren Zeitpunkt gebaut werden. Er dient – wie auch schon der jetzt fertiggestellte am Ortseingang aus Richtung Großburgwedel – als Tempobremse, damit allzu schnelle Autofahrer bei der Einfahrt in den Ort den Fuß vom Gaspedal nehmen.

Von Thomas Oberdorfer