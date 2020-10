Erst vor wenigen Wochen hat Landwirt Christian Büchtmann den Mais auf seinen Feldern geerntet. Diesen häckselt er, und gemeinsam mit Gras und Rindergülle entsteht daraus der Rohstoff. Insgesamt sind es pro Jahr etwa 11.000 Tonnen. Die Rindergülle wird unterirdisch über ein Leitungssystem von Büchtmanns Hof zur Anlage transportiert.

Was die drei Landwirte nicht selbst produzieren, stammt von Kollegen aus der näheren Umgebung, wie sie betonen. „80 Prozent der Menge wird in einem Umkreis von sechs Kilometern produziert“, erklärt Kolze. Jeden Tag werden in den kalten Monaten etwa 35 Tonnen in die Anlage „gefüttert“, im Sommer sind es rund zwölf Tonnen. Mit einer an einem Radlader angebrachten Schneidezange wird die Masse in den sogenannten Feststoffeintrag befördert. In dieser containerähnlichen Konstruktion wird die zugeführte Masse gewogen und computergesteuert – je nach Bedarf – in den Fermenter geleitet. Das Herzstück der Biogasanlage hat ein Fassungsvermögen von etwa 2800 Kubikmeter.

Die darin enthaltene Masse wird auf 40 Grad Celsius erhitzt. Bakterien zersetzen die Rohstoffe innerhalb von 100 Tagen und es bilden sich Gase. Diese sammeln sich in den Folienhauben. Die Gärreste dienen im Frühjahr als Dünger für die Felder. Um es abzukühlen, wird das Biogas unterirdisch durch 160 Meter lange Rohre geleitet. Über zwei Motoren wird das Biogas in Strom umgewandelt und mittels zweier Transformatoren in das Stromnetz eingespeist.

Die Wärme der Motoren wird schließlich zum Erhitzen des Wassers auf 78 Grad genutzt. Dieses gelangt über ein etwa fünf Kilometer langes Rohrsystem in die Haushalte in der Umgebung. Wenn es dort ankommt, hat es laut Büchtmann maximal drei Grad weniger. „Wenn bei jemandem mal etwas mit dem Warmwasser nicht stimmt, soll er uns informieren. Wir können dann reagieren“, sagt Kolze.