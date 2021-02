Burgwedel

Mit mehr „offenen Kirchen“ will die Kirchengemeinde St. Marcus in Wettmar Menschen im Lockdown unterstützen. Am Sonnabend, 13. Februar, wird dafür die Kapelle in Thönse geöffnet sein, am darauffolgenden Sonnabend, 20. Februar, die Kapelle in Engensen, jeweils von 18 bis 19 Uhr, wie Pastorin Reni Kruckemeyer-Zettel mitteilt. Die Kirche in Wettmar steht bereits seit Januar an jedem Sonntagvormittag von 10 bis 11 Uhr für Besucherinnen und Besucher offen. Aber: „Nicht alle sind so mobil, dass sie sich auf den Weg nach Wettmar machen können“, so die Pastorin. „Und erst recht nicht bei den aktuellen Straßenverhältnissen.“ Entsprechend gibt es jetzt auch Angebote in den zwei Nachbardörfern.

Kirche ist beheizt

In der beheizten Kirche könnten die Gäste nun an einem heiligen Ort einfach für sich sein, beten, eine Kerze anzünden, einen Text lesen und mit ehrenamtlichen Kirchenwächtern sprechen, sagt Kruckemeyer-Zettel. „Angebote im Internet sind zwar auch schön, aber viele Menschen haben eine Sehnsucht nach dem Kirchenraum“, erläutert die Pastorin. Darin fühlten sie sich Gott nahe. „In der offenen Kirche können Menschen den Raum auf sich wirken lassen und daraus Kraft schöpfen.“

Anzeige

Das Angebot soll so lange bestehen, bis Präsenzgottesdienste wieder möglich seien, sagt Kruckemeyer-Zettel – in Wettmar jeden Sonntag, in Thönse an jedem zweiten Sonnabend im Monat und in Engensen an jedem dritten.

Internetgottesdienste werden fortgesetzt

Unterdessen gehen auch die virtuellen Gottesdienste weiter. Sie starten jeden Sonntag um 17 Uhr über die Internetplattform Zoom. Am Valentinstag, 14. Februar, soll es dabei um das Thema Herzklopfen gehen. Wer sich beteiligen will, findet mehr Informationen unter www.kirchengemeinde-wettmar.de.

Dort gibt es auch Infos zu „Gottesdienste zum Mitnehmen“ im Gemeindehaus in Wettmar: im Innenhof ausgelegte Materialien für die Besucherinnen und Besucher. „Wir haben gemerkt, dass Menschen mit der Corona-Lage unterschiedlich umgehen“, sagt Pastorin Kruckemeyer-Zettel. „Deshalb wollen wir sie unterschiedlich begleiten.“

Von Cristina Marina