Thönse

So einige hatten sich in den vergangenen Wochen gewundert, was Jannis Bruns da im Garten seiner Eltern baut – und der Architekt wollte es auch nicht verraten. Stattdessen versprach er eine Flasche Sekt für diejenigen, die ihm eine E-Mail mit der Lösung des Rätsels um die Holzkonstruktion in Thönse schreiben.

Mittlerweile hat Bruns die Skulptur fertig. Es handelt sich dabei um eine Holzmiete. Seine Eltern heizten recht viel mit Brennholz und das müsse schließlich irgendwo gelagert werden, sagt Bruns. „Mein Vater brauchte noch mehr Platz“. Das Problem bei einer herkömmlichen Holzmiete jedoch sei, dass die trockenen Schichten immer wieder nass würden, wenn man Holz herunternehme. Deswegen entschied er sich für eine eigene Konstruktion mit Dach. Die genaue Bauweise erklärt er auf seiner Website.

Gewonnen hat die Nachbarin

Die Holzmiete muss den Praxistest aber noch bestehen: „Jetzt wollen wir mal gucken, wie gut das funktioniert“, sagt Bruns. Erraten habe die Lösung des Rätsels übrigens niemand von den Einsendenden. Trotzdem gibt es eine Gewinnerin: Die Nachbarin hat richtig getippt und die Flasche Sekt bereits erhalten.

Von Alina Stillahn