Thönse

Einen Schaden in noch unbekannter Höhe haben Jugendliche am Sonnabend gegen 23 Uhr verursacht: Die Gruppe mit mehreren jungen Männern hielt sich nach Aussage eines Polizeisprechers an der Straße Im Neuen Garten auf. Dort nahmen Zeugen zunächst lautes Grölen wahr, kurze Zeit später dann einen lauten Knall, wie der Sprecher sagte. Als die Anwohner nachschauten, bemerkten sie, dass die Jugendlichen den Gartenzaun beschädigt hatten und mit abgerissenen Holzlatten gegen eine Straßenlaterne schlugen.

Die Zeugen alarmierten die Polizei, die eingesetzten Streifenbeamten trafen die Jugendlichen aber nicht mehr ein. Deshalb bitten die Ermittler weitere Zeugen, die Hinweise zu der Gruppe geben können, sich unter Telefon (05139) 9910 zu melden.

Von Antje Bismark