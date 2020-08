Thönse

Auf eine Sperrung der Thönser Ortsdurchfahrt und auf eine weiträumige Umleitung müssen sich Autofahrer ab Montag, 17. August, für eine Woche einstellen. In dieser Zeit bringen Arbeiter die Fahrbahndecke auf – damit beenden sie die ersten drei Bauabschnitte, wie Regionssprecher Klaus Abelmann mitteilt.

Anlieger müssen ihre Fahrzeuge umparken

Während der Fräs- und anschließenden Asphaltierungsarbeiten gilt die Vollsperrung für die Straße Lange Reihe und die Großburgwedeler Straße ab Ortseingang aus Großburgwedel kommend bis zum Strubuschweg. Die Anwohner der Straßen Rottanger, Moorgarten, Zum Wäldchen und Mühlenheide müssen ihre Fahrzeuge entsprechend umparken, da diese Straßen für ein bis zwei Tage mit dem Auto nicht erreichbar sein werden. „Über den exakten Zeitpunkt werden die Anwohner dieser Straßen mit einem Handwurfzettel informiert“, kündigt Abelmann an und fügt hinzu, auch die Anlieger, die eine Grundstückszufahrt zur Langen Reihe und Großburgwedeler Straße haben, müssen ihre Fahrzeug anderswo abstellen. Im Verlauf des 21. August werden alle Verbindungen wieder befahrbar sein.

Diese Umleitung gilt vom 17. bis 21. August

Die großräumige Umleitung von Montag bis Freitag, 17. bis 21. August, gilt wie folgt: Der Verkehr von der Bundesstraße 3 sowie aus Schillerslage mit Fahrtrichtung Großburgwedel wird wie bisher über den Oldhorster Kreisel (L383) geführt. Kleinburgwedel ist über Engensen und Wettmar zu erreichen.

Thönser, die südlich der Großburgwedeler Straße wohnen, können über den Oldhorster Kreisel und die L383 fahren, um nach Großburgwedel beziehungsweise Hannover zu gelangen. Alle nördlich der K117 ansässigen Thönser nutzen die Strecken über Wettmar oder Engensen, um nach Großburgwedel oder Hannover zu gelangen.

So gehen die Bauarbeiten weiter

Während die Baufirma die Fahrbahndecke aufbringt, setzen andere Handwerker zeitgleich die Kanalbauarbeiten in der Langen Reihe zwischen Strubuschweg und Engenser Straße fort: vom 24. August an zunächst in Richtung Wettmar bis kurz vor die Straßeneinmündung Unter den Eichen. Ab diesem Zeitpunkt wird die Verbindung zwischen Engenser Straße und Lange Reihe für zunächst 14 Tage wieder befahrbar sein.

