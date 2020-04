Thönse

Wo bis vor wenigen Wochen noch täglich das Geschirr geklappert hat, Menschen herumgewuselt sind und zubereitete Speisen ihren Duft verströmten, herrscht derzeit völlige Ruhe. Die Kochutensilien hängen von der Decke, die Kühlräume sind komplett leer und abgeschaltet, die Mitarbeiter wurden nach Hause geschickt. Die Corona-Pandemie hat auch Heiko Wöhlers Cateringunternehmen in Thönse voll getroffen. „Es gibt einfach nichts zu tun“, sagt der Firmeninhaber. Allein durch die vielen Konfirmationen war das Frühjahr für Wöhler in der Vergangenheit stets finanziell besonders einträglich. Doch dieses Geschäft fällt nun weg.

In dieser angespannten Lage hat Wöhler schnell reagiert: Der 50-Jährige hat ab dem 16. März Kurzarbeit für seine sechs Festangestellten beantragt. Er weiß: „Das ist für sie eine ganz schwierige Zeit.“ Deshalb verspricht er: „Wir werden sie finanziell nicht hängenlassen.“ Er selbst hat alles, was Kosten verursacht, möglichst heruntergefahren. Dazu zählt auch der Stromverbrauch für die Kühlhäuser. Verluste durch verderbliche Waren gab es bei ihm nicht: „Wir kaufen immer nur auf Bestellung ein, deshalb hatten wir nicht viele Lebensmittel übrig.“

Fördermittel sind beantragt

Wöhler, der sein Geschäft seit 1996 kontinuierlich aufgebaut hat, kalkuliert damit, dass sein Cateringservice noch bis einschließlich Mai einen totalen Stillstand verkraften kann. „Wir sind ein relativ kleiner Betrieb und haben Rücklagen. Aber irgendwann wird es trotzdem eng“, erklärt er. Einen Förderantrag bei der N-Bank habe er eingereicht, allerdings noch keinen Bescheid über die Bewilligung erhalten.

Wöhler : „Der Weg ist der richtige“

Derzeit denkt Wöhler intensiv darüber nach, ob er – nach dem Vorbild vieler Restaurants – einen Außer-Haus-Service für Menüs anbieten sollte. „Da überlegen wir aber noch.“ Denn schließlich bedeute dies, sein Team wieder aus der Kurzarbeit zu holen, den Betrieb hochzufahren und Lebensmittel einzukaufen. Ob diese dann im großen Umfang von Kunden abgenommen würden, sei aber ungewiss.

Obwohl Wöhler massiv von den behördlich verordneten Einschränkungen betroffen ist, sieht er diese grundsätzlich als angemessen an. „Der Weg ist der richtige“, erklärt er. „Das Kontaktverbot wirkt. Wir wollen keine Zustände wie in Italien oder Spanien.“ Prävention sei wichtig, dennoch betont er: „Irgendwann müssen wir uns alle mal anstecken. Sonst verläuft die Pandemie zu langsam, und wir haben noch in eineinhalb Jahren mit Einschränkungen zu tun.“ Das sei „nicht förderlich für die Wirtschaft“.

Drohen viele Feiern in kurzer Zeit?

Der verheiratete Vater zweier Kinder fürchtet, dass seine Branche nach dem Ende der Pandemie ohnehin eine der letzten sein werde, die wieder in die Normalität zurückkehren könne. „Es wird dauern, bis Leute dann wieder zusammenkommen und Feiern ausrichten werden.“ Er fürchtet, dass selbst bei einem „guten“ Verlauf der Krise vor August nur wenig Arbeit anstehen wird. Ein weiteres Problem: Die nun ausgefallenen Firmenveranstaltungen und privaten Feiern, die Wöhler mit seinem Team kulinarisch begleiten sollte, sollen zum Teil nach der Aufhebung der Kontaktverbote nachgeholt werden. „Da ist dann die Frage, ob wir so viele Events im kurzen Zeitraum überhaupt bewerkstelligen können.“

Bis es soweit ist, versucht der Firmeninhaber möglichst gelassen zu bleiben und die ungewohnte Freizeit für sich zu nutzen. „Jetzt kann man mal andere Projekte anschieben, für die sonst keine Zeit gewesen ist.“ Dazu zählen Arbeiten auf dem großen Hof, aber auch die Buchführung. „Da gibt es immer etwas zu tun“, sagt er lachend.

