Thönse

Es ist sicher keine relevante Alternative zu russischem Erdgas, aber immerhin ein Prozent hat das Erdgasfeld Thönse im Jahr 2020 zur gesamten jährlichen heimischen Erdgasförderung beigetragen. Damit nördlich von Thönse dieser wichtige Energieträger auch künftig sicher zutage gefördert werden kann, bereitet ExxonMobil gerade umfangreiche Wartungsarbeiten an seinem Förderplatz „Großburgwedel 4“ vor. Ähnlich wie 2020 an der nahen Förderstelle „Fuhrberg E 1“ bei Kleinburgwedel wird der gesamte Förderstrang der rund 1.700 Meter tiefen Bohrung mithilfe einer kleinen Bohranlage ausgetauscht. Eigens dafür muss ExxonMobil sein Areal am Hainkopsweg vorübergehend vergrößern.

Tiefbauarbeiten bis Ende März

Die Tiefbauarbeiten mit 300 Metern Abstand vom nördlichen Ortsrand sollen nach Auskunft von ExxonMobil etwa bis Ende März dauern. Die Planierraupen rollen bereits außerhalb des umzäunten Geländes und transportieren große Mengen Sand. Denn um die Bohranlage aufstellen zu können, muss für sie zuvor ein sicherer Standplatz mit Beton befestigt werden. Anschließend starten die eigentlichen Wartungsmaßnahmen. Diese bestehen darin, 170 jeweils zehn Meter lange Förderrohre mit einem Durchmesser von rund sechs Zentimetern in die Tiefe abzusenken.

Insgesamt sollen die Aktivitäten, abhängig von der Witterung, voraussichtlich bis Ende Juni 2022 dauern. Alle geplanten Arbeiten sind dem Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie frühzeitig angezeigt worden. Nach Beendigung soll die Platzerweiterung zurückgebaut werden.

Die Förderanlage „Großburgwedel 4“ liegt am Hainkopsweg nördlich von Thönse. Quelle: Martin Lauber

Thönser Erdgas hat sehr hohen Brennwert

„Die Wartung einer Bohrung ist ein wesentlicher Bestandteil einer nachhaltigen Erdgasförderung. Unser Hauptaugenmerk liegt dabei immer auf Umweltverträglichkeit und Arbeitssicherheit“, so Benedikt Gerhartz, Leiter des Fachbereichs Untertage bei ExxonMobil. „Wir bitten alle Anlieger um Verständnis für die Notwendigkeit der Arbeiten“, heißt es von dem Energieunternehmen.

ExxonMobil fördert seit vielen Jahrzehnten Energierohstoffe in Deutschland, die Bohrungen des Burgwedeler Erdgasfeldes gehören zu den ältesten und ergiebigsten. Im Erdgasfeld Thönse produziert das Unternehmen Erdgas mit sehr hohem Brennwert, sogenanntes H-Gas, aus einer Tiefe von rund 2.000 Metern – rund 52 Millionen Kubikmeter waren es im Jahr 2020. Seit dem Förderbeginn im Jahr 1963 hat die Erdgasbohrung „Großburgwedel 4“ rund 600 Millionen Kubikmeter Erdgas gefördert. Nach Aussage von Sprecher Klaus Torp ist das eine Menge, die ausreicht, um die gesamte Stadt Burgwedel 55 Jahre lang mit Erdgas versorgen zu können.

Insgesamt 100 Erdgas- und 210 Erdölbohrungen

Insgesamt betreibt ExxonMobil in seinen Produktionsbereichen Nord & Ost derzeit rund 100 Erdgas- und 210 Erdölbohrungen in den Landkreisen Rotenburg (Wümme), Heidekreis, Verden, Gifhorn, Nienburg und Diepholz sowie in der Region Hannover. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei im Einsatz. Die Produktionsmenge beläuft sich auf rund zwei Milliarden Kubikmeter Erdgas und 100 Tausend Tonnen Erdöl. „Damit leisten die Gebiete einen wesentlichen Beitrag zur Energieversorgung“, lässt das Unternehmen verlauten.

Von Martin Lauber