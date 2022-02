Thönse

Weil dem Thönser Familienunternehmen Hasselbach die Pleite drohte, haben sich zwei engagierte Mitarbeiter seiner Rettung verschrieben: Nun ist aus dem Modellbauer am Strubuschweg in Thönse die Firma H&N Technology geworden – und die beiden neuen Geschäftsführer denken sogar wieder über eine Expansion nach. Die Firma fertigt etwa Prototypen für Geldautomaten, Außen- und Innenspiegel oder Heckklappen für Autos.

Anja Hasselbach ist Urenkelin des Firmengründers Heinrich Hasselbach, Wolf-Christian Nerger seit 20 Jahren bei dem Unternehmen angestellt. Als die international agierende Firma 2020 wegen wegbrechender Aufträge, speziell aus der Automobilbranche, in Schieflage geriet, stand für die beiden fest: Gemeinsam wollten sie das Unternehmen retten.

Familienunternehmen meldet Insolvenz an

Aber erst einmal musste die Firma Hasselbach Insolvenz anmelden. Nerger vergleicht die Situation vor zwei Jahren mit einem sinkenden Schiff, an dem nur noch der Fahnenstock zu sehen war. „Und an diesem haben wir die Firma wieder hochgezogen“, sagt der 46-Jährige. Gemeinsam konnten sie das Schiff wieder in ruhige Fahrwasser lenken. „Wir verstehen uns gut, und für uns war es unvorstellbar, dass die Insolvenz das Ende des Familienunternehmens bedeutet hätte“, sagt Hasselbach.

Auch die Ausstattung der Firma ist innovativ: Eine computergesteuerte Maschine bohrt mithilfe von Wasser Löcher in eine Metallplatte. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Zur schwierigen Wirtschaftslage kamen die Corona-Lockdowns. Weitere Angst um die Firma machte sich breit, als ein Mitarbeiter und Hasselbachs Eltern an Corona erkrankten. Sie mussten ab sofort in Quarantäne. Nerger saß den ganzen langen Tag am Telefon und führte mehr als 50 Gespräche, weil noch so viele Werkstücke zur Auslieferung bereitstanden. „Ab dem Zeitpunkt haben wir nur noch funktioniert“, erinnert Hasselbach sich. Sie selbst konnten es sich nicht erlauben, krank zu werden. „Wir haben alles aus eigener Kraft geschafft.“

„Ohne die Mitarbeiter wären wir nicht da, wo wir sind“

Hasselbach und Nerger wickelten die Insolvenz ab und opferten auch etliche Stunden, um den Betrieb wieder zum Laufen zu bekommen. Dabei half ihnen auch das Vertrauen der langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie hätten die Beschäftigten immer über alles informiert. „Ohne die Mitarbeiter wären wir nicht da, wo wir jetzt sind“, sagt Hasselbach. Immer ein gutes Team – das seien sie alle gewesen, findet sie.

Doch mit der Umbenennung gingen auch harte Schnitte einher. Von fünf der insgesamt 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten sie sich trennen. „Wir haben alles durchkalkuliert“, sagt Nerger. Doch beiden kam zugute, dass die Stammkunden an die Firma glaubten und dem Unternehmen den Rücken stärkten. „Wir setzen die Ideen unserer Kunden um, egal aus welchen Material oder in welcher Form“, sagt Nerger. Er selbst ist gelernter Modellbauer, der in der Firma seine Ausbildung absolvierte.

Formen gibt es auch für Lippenbalsam

Die Firma produziert Prototypen. Einfach gesagt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konstruieren und bauen verschiedene Gussteile. Sie stellen zum Beispiel Hütchen aus Silikon her, in die der zunächst flüssige Lippenstiftbalsam gefüllt wird, um darin fest zu werden. Aber sie fertigen auch Prototypen für Geldautomaten, Außen- und Innenspiegel oder Heckklappen fürs Auto an. Die werden dann anderswo in Serie produziert. Kleinteile fertigt die Firma aber auch vor Ort in Serie bis zu 5000 Stück.

Vielfältiges Material und große Produktpalette: Die Firma H&N Technology stellt kleine Flugzeuge aus Metall, Räder aus Kunststoff sowie Abfülltütchen für Lippenstifte aus Silikon her. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Firma blickt auf lange Geschichte zurück

Dabei blickt die Firma auf eine lange Geschichte zurück. Sie beginnt erst einmal im hannoverschen Stadtteil Misburg, wo Heinrich Hasselbach die Firma Modellbau Hasselbach 1952 gründete. Sein Sohn Reinhard übernahm den Betrieb elf Jahre später und baute das Familienunternehmen mehr und mehr aus. Schließlich wurde 1968 das Werkstattgebäude in Thönse gebaut, das Unternehmen selbst zog zwei Jahre später nach Burgwedel.

Fortan expandierte die Modellbaufirma und belieferte Kunden weltweit. Aufträge bekam der Spezialist aus Thönse von Großunternehmen aus der Automobil-, Luftfahrt-, Kosmetik- und Akustikbranche – und auch von Privatleuten. „Für einen Tüftler haben wir eine spezielle Fahrradnabe gefertigt“, erinnert sich Nerger und lächelt.

Die Thönser Modellbauer fertigen auch Einzelteile für ein Unternehmen der Akustikbranche. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Geschäftsführer: „Es geht bergauf“

Mittlerweile seien die Umsätze wieder so, wie sie vor der Insolvenz gewesen seien. Zwei weitere Mitarbeiter konnten sie seit der Firmenumbenennung im September einstellen. „Es ist zu früh, optimistisch zu sein“, sagt Hasselbach. Dennoch schauten sie positiv in die Zukunft. „Es geht bergauf“, sagt Nerger.

Von Katerina Jarolim-Vormeier