Thönse

Ist die Mitfahrerbank eine Alternative zum eigenen Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln? Dieser Frage gehen die Mitglieder des Thönser Ortsrates am Donnerstag, 8. Oktober, nach. Und so funktioniert die Mitfahrerbank: In den Ortschaften werden an verabredeten Orten Bänke aufgestellt. Wer darauf Platz nimmt, signalisiert Autofahrern, dass er gerne mitgenommen werden möchte. Die Region Hannover hat ein entsprechendes Projekt gestartet und fragt derzeit bei den Kommunen nach, ob diese daran Interesse haben.

Weitere Themen der Sitzung sind die Ortsratsmittel 2020. Zudem haben die Thönser Gelegenheit, sich im Rahmen der Einwohnerfragestunde mit ihren Anliegen an die Mitglieder des Ortsrates und der Verwaltung zu wenden. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr in der Sporthalle der Grundschule.

Von Thomas Oberdorfer