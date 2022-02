Burgwedel

Eine Familie kauft eine alte Hofstelle in einem Burgwedeler Ortsteil, vier Katzen leben zu der Zeit dort – diese lässt die Familie kastrieren. Und dann kommen weitere Katzen und Kater von benachbarten Höfen, die sich am Futter bedienen und sich auf dem Gehöft einen Unterschlupf suchen. Mehr aber auch nicht: „Diese Tiere sind wild aufgewachsen, ihnen fehlt jeder Bezug zu Menschen“, sagt Anke Forentheil, stellvertretende Leiterin des Tierheims in Langenhagen. Die Bewohner wissen sich am Ende ob der vielen neuen tierischen Gäste keinen anderen Rat mehr, als die Katzenhilfe Hannover zu alarmieren.

Deren Vorsitzende Frauke Ruhmann aber kann der Familie nicht helfen: Ihr Verein, ausschließlich von Ehrenamtlichen besetzt, hat gerade in Sehnde 19 wilde Katzen und Kater eingefangen und kastriert. „Uns fehlt schlicht die personelle und die finanzielle Kapazität für eine zweite Aktion in dieser Größenordnung“, sagt die Tierschützerin, nach deren Angaben sich in beiden Fällen einige der Katzen kurz vor ihrer Paarungsbereitschaft befanden.

Da Katzen zweimal im Jahr rollig werden und bis zu acht Katzenbabys auf einmal bekommen können, hätte sich die Anzahl ab Mai wohl noch weiter erhöht. „Geschätzt gibt es in Deutschland 2,4 Millionen Straßenkatzen“, sagt Ruhmann. Tendenz steigend.

Tierheim kastriert wild lebende Katzen

Das gelte auch für die Kommunen im Einzugsgebiet des Tierheims, sagt Forentheil. Zu den aktuell 17 kastrierten Tieren kämen noch zwei weitere von dem Burgwedeler Bauernhof hinzu, die sich bislang nicht einfangen ließen. „Aber unsere Mitarbeiter werden weitere Fallen aufstellen“, kündigt sie an. Weil die wild lebenden Katzen sehr scheu seien, könnten sie nur auf diese Weise eingefangen werden.

Dafür legten sich die Mitarbeiter auch mal abends in der Dämmerung auf die Lauer. Anschließend bringen sie die Tiere nach Krähenwinkel in die Quarantäne, die bei der Zahl von 17 auf einen Schlag auch schnell an die Grenze gerate. Ein Tierarzt übernehme die Kastration, Kater könnten nach einem Tag wieder in die Freiheit, Katzen nach zwei bis drei Tagen. Alle würden im aktuellen Fall an dem Ort ausgesetzt, an dem sie gefangen worden seien, sagt Forentheil. In Burgwedel hatte das Team in diesem Jahr bereits bei einem anderen Einsatz drei, in Berkhof sieben und in Garbsen drei Katzen übernommen.

Chippen, registrieren, kastrieren

„Das gesamte Procedere stresst die Tiere unwahrscheinlich, aber es gibt keine Alternative dazu“, sagt die stellvertretende Tierheimchefin mit Verweis auf die stark wachsende Population. Ruhmann spricht gar in Teilen von südländischen Verhältnissen, die drohten, wenn die Kommunen nicht mit entsprechenden Verordnungen gegensteuern. Diese sehen – beispielweise in Burgdorf und Hannover und seit Freitag in Uetze – vor, dass freilaufende Katzen und Kater kastriert, gechipt und registriert sein müssen. Wer als Halter dagegen verstößt, erhält eine Anzeige. In Burgwedel gibt es eine solche Regelung bisher nicht.

Verein plant Petition zu Katzenschutzverordnung In Hannover gibt es sie seit 2019 und in Uetze hat sie der Rat bereits beschlossen, sie ist am 18. Februar veröffentlicht worden und damit in Kraft treten: Eine Verordnung über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht von freilaufenden Katzen. Danach müssen freilaufende und freilebende Katzen ab einem Alter von fünf Monaten durch eine Tierärztin oder einen Tierarzt kastriert und mit einem Mikrochip gekennzeichnet, zudem in einem Haustierregister wie Findefix oder Tasso eingetragen werden. Angesichts zahlreicher wild lebender Katzen, die sich unkastriert ungebremst vermehren können, hält Frauke Ruhmann, Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins Katzenhilfe Hannover, eine solche Katzenschutzsatzung auch für Burgwedel und die benachbarten Kommunen für nötig – und bereitet aktuell eine entsprechende Petitionen für Gemeinde und Städte vor. Bedenken, dass die rechtssichere Erarbeitung einer solchen Verordnung für die Kommunen sehr aufwendig sein werde, stellt sich die Vorsitzende der Katzenhilfe entgegen. Mit dem entsprechenden Erlass in Hannover gebe es bereits ein sehr gutes Muster, das entsprechend übernommen werden könne.

„Manch einer meint, sein Kater müsse nicht kastriert sein, weil er keine Jungen anbringt“, sagt Ruhmann. Wie auch Forentheil weist sie darauf hin, dass die Kater sich wegen einer rolligen Katze mit ihren Artgenossen beißen, dass sie sich verletzen oder mit einer Krankheit infizieren können. Deshalb stimme das Tierheim nur dann einer Vermittlung von sehr jungen Tieren zu, wenn die Halter einer späteren Kastration zustimmen.

„Sonst wächst das Problem der wilden Katzen immer weiter“, sagt Forentheil, die zudem auch ohne bislang geltende Verordnung für das Chippen und Registrieren wirbt. „Bei uns landen sehr viele Fundtiere, die wir nicht zuordnen können“, berichtet sie. Deshalb sei die Anmeldung mit dem Chip bei Tasso oder Findefix zwingend nötig.

Beide Tierschützerinnen können verstehen, weshalb sich Grundstückseigentümer – insbesondere mit Landwirtschaft – über Katzen auf dem Hof freuen, weil diese naturgemäß die Nager auf Abstand hielten. „Aber es wäre wichtig, dass sie sich um die Tiere auch kümmern, indem sie sie beispielsweise kastrieren lassen“, sagt Ruhmann. Bei einer Katze sei das keine große Sache, auch finanziell nicht, wohl aber bei 17 oder noch mehr Tieren.

