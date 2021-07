Wettmar

Coronabedingt veranstaltet der Tirol-Kreis Wettmar in diesem Jahr die Tirolfahrt erst in den Herbstferien. Vom 16. bis 26. Oktober können Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren die freien Tage auf dem Kökenhof in Brixlegg, Österreich, verbringen.

Dort können die Jungen und Mädchen an vielen verschiedenen Aktivitäten wie etwa Wandern, Tischtennis, Krökeln oder Basteln teilnehmen. Der Preis beträgt 375 Euro pro Person. Darin sind Fahrt, Unterkunft, Verpflegung und Ausflüge enthalten.

Erstes Eltern-Kind-Betreuer-Treffen am 26. September

Für Anmeldungen und Informationen steht Jessica Blume unter (0511) 67958911 zur Verfügung. Das erste Eltern-Kind-Betreuer-Treffen ist dann für Sonntag, 26. September, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Wettmar vorgesehen.

Von Janna Silinger