Wettmar

Wer Geburtstag feiert, der lädt sich Gäste ein. So auch der Wettmarer Chor TotalVokal, der mit dem Ensemble CantaNova aus Hannover gemeinsam den ersten Part des Konzertes am Sonntagnachmittag anlässlich seines zehnjährigen Bestehens bestritt. Hinzu gesellten sich in der vollbesetzten St.-Marcus-Kirche Gemeindemitglieder und langjährige Wegbegleiter.

Und wer Geburtstag feiert, der lässt sich auch etwas ganz Besonderes einfallen: Los ging das Konzert mit der achtstimmigen Messe in Es-Dur von Rheinberger, die der Chor mit CantaNova aus Hannover zusammen sang. Stimmgewaltig von beiden Emporenseiten der Kirche aus brachten sie das Gotteshaus zum Klingen. Dabei gab es nicht nur das Original zu hören, sondern auch eine Stilkopie von Joshua Bredemeier, dem Bruder des Chorleiters Silas. Einige Besucher schlossen bei der Messe die Augen und genossen das Klangerlebnis.

Chor präsentiert 90-minütiges Programm

Bevor die Uraufführung der Messe begann, bat der junge Chorleiter Silas Bremeier das Publikum, zwischen den einzelnen Passagen nicht zu applaudieren. „Halten Sie sich eine halbe Stunde zurück, und dann können Sie losjubeln“, sagte der 26-Jährige, der seit fünf Jahren Chef des Chores ist und lachte. Und daran hielten sich die Zuhörer. Der lautstarke Beifall erklang tatsächlich erst am Ende des 30 Minuten langen Gesangs.

Danach ging das Konzert im Altarraum der Kirche stimmungsvoll weiter. Manuela Weinhardt-Franz und Andreas Reiche, beide Chormitglieder der ersten Stunde, führten durch das 90 Minuten lange Programm bei dem der Chor passend zum zehnjährigen Bestehen eine Zeitreise unternahm: Er intonierte für jedes Chorjahr Lieder aus dem jeweiligen Repertoire. Und die Bandbreite der Sänger ist groß: Den Lobgesang „ Alta trinita beata“, eine Komposition aus dem 15. Jahrhundert, sang der Chor ebenso wie das Gospellied „ Joshua“, den Popsong „Mambo“ von Herbert Grönemeyer und ein Stück aus dem Weihnachtsoratorium.

Moderatoren plaudern über zehn Jahre TotalVokal

Zwischen den Gesangsdarbietungen plauderten die beiden Moderatoren Manuela Weinhardt-Franz und Andreas Reiche aus dem Nähkästchen. Sie berichteten, wie sich die Sänger mit so manchen Choreografien – im Achteltakt mit dem Fuß wippen und gleichzeitig im Vierteltakt mit den Händen klatschen – abgemüht hätten. Sie erzählten auch, dass der erste Chorleiter Keno, der fünf Jahre das Ensemble leitete, mit seiner rechten Hand Dynamik und Lautstärke aus dem Chor herausgeholt habe, und verrieten, dass das Einsingen gern auch als Hundewelpenübung bezeichnet wird.

6000 Würstchen auf Weihnachtsmärkten gegrillt

Weinhardt-Franz und Reiche lieferten dem Publikum darüber hinaus eine Menge Statistik zum Chor. Dieser wurde am 23. Februar 2010 als Unterabteilung des Männergesangsvereins (MGV) Germania Wettmar gegründet. Zunächst nannte er sich Junger Chor, ab 2013 dann TotalVokal. „Wir hatten in den zehn Jahren 98 aktive Sänger und haben 848 Stunden geprobt“, berichtete Reiche. Zudem weise der Chor einen fünf Zentimeter hohen Stapel an Weihnachtsliedern vor. „Auf den Weihnachtsmärkten haben wir 6000 Würstchen gegrillt.“

Zum Schluss gab es noch drei Zugaben mit dem Chor CantaNova gemeinsam: „I can see clearly now“ mit akustischem Gewitter, „Teddybears Picknick“ und zum Schluss das Lied „ Acxiom“, bei dem die Sänger ihre Handys leuchten ließen – und so sich stimmungsvoll vom Publikum verabschiedeten.

Zur Galerie Von Klassik bis Pop präsentierte der Chor in der St.-Marcus-Kirche in Wettmar.

Von Katerina Jarolim-Vormeier