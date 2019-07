Mit dem Rad die Häuser der Ausstellung der KulturWerkStadt erkunden, den Sonntag mit Musik von Hot Five bei der Jazzmatinee beginnen oder an Führungen durch den Geo-Erlebnispfad teilnehmen: Das ist los am Wochenende vom 12. bis 14. Juli in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark.