Thönse

Eine Tradition in Burgwedel verhindert der aktuell geltende Corona-Lockdown nicht: den Trecker-TÜV. Die Treckerfreunde Thönse haben sich entschieden, ihn auch in diesem Frühjahr anzubieten. Am Sonnabend, 27. Februar, sind Besitzer von Traktoren von 9 bis 12 Uhr wieder auf dem Hof Müller an der Langen Reihe 12 in Thönse willkommen, um ihre Fahrzeuge der Hauptuntersuchung unterziehen zu lassen. Ob mit Oldtimer oder modernem Trecker, ob Vereinsmitglied oder Gast: Jeder ist willkommen.

Keine Anmeldung, aber Maskenpflicht beim Trecker-TÜV

Die Corona-Pandemie erfordert jedoch ein paar Sicherheitsmaßnahmen. Um dem Infektionsschutz Genüge zu tun, gilt auf dem Hof und bei der Prüfung Maskenpflicht. Jeder muss eine medizinische oder FFP2-Maske tragen, teilt der Verein mit. Die Mindestabstände müssen ebenfalls eingehalten werden. Eine Anmeldung braucht es jedoch nicht für den Trecker-TÜV.

Von Carina Bahl