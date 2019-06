Trickbetrüger haben am Dienstag eine 89-Jährige in Wettmar und eine 91-Jährige in Thönse besucht. Die Täter gaben sich als Handwerker aus, die die Wasseranschlüsse überprüfen müssten. Während der eine die Frauen ablenkte, durchsuchte der andere das Haus. Die Polizei sucht Zeugen.