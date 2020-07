Thönse

Ein Hauch von Urlaubsstimmung kam am Sonnabend im Seniorenheim Kiefernpfad auf, als das Musiktrio um Klarinettistin Sabine Giesemann „Griechischer Wein“ anstimmte. Die Bewohner sangen fröhlich mit, und auch Stücke wie „ Champs-Élysées“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „An der schönen blauen Donau“ begeisterten die Zuhörer.

Die Bürgerstiftung Burgwedel hatte Giesemann sowie Natalie Biermann (E-Piano) und Susanne Kiese (Akkordeon) eingeladen, um einerseits lokale Künstler in der Corona-Zeit zu unterstützen. Andererseits wollten sie so Senioren eine Freude machen, die lange unter den Einschränkungen wie dem Besuchsverbot zu leiden hatten, sagte Walter Heitmann, Vorsitzender der Bürgerstiftung. „Wir möchten den Zuhörern mit einer bunten Mischung aus Musical, Chansons oder auch Schlager viel Abwechslung bieten“, sagte Heitmann. Das Konzert war bereits das zweite, das die Bürgerstiftung während der Pandemie für ein Burgwedeler Seniorenheim organisiert hat.

Von Elena Everding