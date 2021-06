Burgwedel

Mit Blick auf die ausgetrockneten Böden in Burgwedel bittet die Stadt die Bürger um Mithilfe: Die Straßenbäume brauchen dringend Wasser. Deshalb kann jeder nun eine Patenschaft übernehmen und so einen Baum vor Trockenschäden bewahren. „Den Bäumen als ortsbildprägendes, Schatten spendendes Objekt kommt eine zentrale Bedeutung zu. Wir geben den engagierten Bürgerinnen und Bürgern damit eine Möglichkeit, sich aktiv für die Bäume einzusetzen“, sagt Bürgermeister Axel Düker (SPD) und dankt im Voraus für die Unterstützung.

Umweltkoordinator: Platzregen hilft den Bäumen nicht

Auch wenn im Frühling etwas mehr Regen als im langjährigen Mittel gefallen ist, gestaltet sich die Wassersituation in Burgwedel nach wie vor kritisch. Die jahrelange Trockenheit und zu hohe Temperaturen haben zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels und dadurch zu austrocknenden Böden geführt.

„Die Trockenheit der Jahre 2018, 2019 und 2020 hat in Burgwedel ihre Spuren hinterlassen“, sagt der städtische Umweltkoordinator Malte Schubert. Platzregen wie in den vergangenen Wochen helfe zwar Stauden beim Wachstum. Das Wasser gelange so aber nicht zu den Baumwurzeln, sondern drifte vorher ab. Bäume bräuchten vielmehr einen konstanten Landregen. Bei Straßenbäumen verschärft sich die Situation zudem aufgrund der oft ungünstigen Standortverhältnisse mit nur kleinen Baumscheiben zwischen befestigten Flächen.

Rund 11.000 Bäume in Burgwedel

Mit Bordmitteln allein kommt die Stadt Burgwedel in dieser Situation nicht mehr weiter. Schubert zufolge umfasst das entsprechende Kataster rund 11.000 Bäume an Straßen und in Parks in Burgwedel. „Darunter sind allein 300 Eichen mit einem Umfang ab 1,60 Meter.“ Eine solche Liste abzuarbeiten, „das würde kein Bauhof schaffen“. Die Mitarbeiter konzentrierten sich deshalb beim Wässern auf neu gepflanzte Bäume und Stauden. „Damit hat ein Kollege schon gut zu tun.“ Auch mehrere Firmen bewässern Neupflanzungen im Auftrag der Stadt.

Um den Einsatz für Burgwedels Bäume zu verstärken, kommt nun also der Aufruf zur Gießpatenschaft. Die Vorgehensweise ist dabei denkbar einfach: Interessierte können sich Wassersäcke zu den Zeiten der Grüngutannahme montags von 6.30 bis 15.30 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr auf dem Bauhof am Pappelweg ausleihen. Je 30 Zentimeter Stammumfang wird ein Sack benötigt. Bei größeren Bäumen sind entsprechend mehrere Säcke notwendig. Der Bauhof hat eine größere Zahl Säcke vorrätig. Sollte die Nachfrage höher als erwartet sein, kann die Stadt kurzfristig Säcke nachbestellen.

Säcke geben das Wasser über einen längeren Zeitraum ab

„Der Sack ist mit wenigen Handgriffen um den entsprechenden Baum befestigt und muss regelmäßig befüllt werden. Am einfachsten geht das mit einem Gartenschlauch oder einer Gießkanne“, erläutert der Bürgermeister, der selbst die erste Patenschaft übernommen hat. Bereits zum Einsatz kommen die Wassersäcke beispielsweise bei einer Neupflanzung auf dem Domfrontplatz. Jeder Sack fasst rund 60 Liter und gibt das Wasser in kleinen Dosen über einen Zeitraum von mehreren Stunden an den Baum ab. Das verhindert, dass das Wasser bei kleinen oder stark verdichteten Baumscheiben wegfließt und an anderer Stelle versickert. So kann die wertvolle Ressource sparsam eingesetzt werden.

Wer die Möglichkeit hat, sollte zum Bewässern zudem kein Trinkwasser, sondern Regenwasser oder Wasser aus dem eigenen Brunnen nehmen, bittet die Stadt. Klar ist: Die Patenschaft ist zeitlich limitiert und endet im Herbst, denn dann wird der Bauhof die Wassersäcke wieder einsammeln.

Von Frank Walter