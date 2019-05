Mit Gábor Boldoczki kommt am Freitag, 10. Mai, ein ganz großer Trompeter in den Amtshof nach Großburgwedel. Der mehrfache Echo-Klassik-Preisträger aus Ungarn wird am Klavier begleitet von seiner Landsmännin Krisztina Fejes. Der Kartenvorverkauf läuft.