Burgwedel

Auf diese Entscheidung haben viele Sportler gewartet: Ab Donnerstag, 28. Mai, sind die Sporthallen in Burgwedel wieder für den Trainingsbetrieb freigegeben. Eine entsprechende Nachricht versandte die Stadtverwaltung am Mittwochmittag. Damit setzt sie eine Entscheidung des Landes um. Das hatte den Trainingsbetrieb in Hallen bereits ab Montag, 25. Mai, grundsätzlich wieder erlaubt – allerdings nur für kontaktlosen Sport und mit erheblichen Auflagen.

Die Auflagen für Sport in den Hallen

Auf diese weist auch die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung noch einmal ausdrücklich hin. So müssen die Sportler untereinander einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Dieser gilt auch, wenn sie beispielsweise Geräteräume betreten. Außerdem dürfen sie weder Umkleiden noch Duschen benutzen, auch Gemeinschaftsräume, beispielsweise für Schulungen, sind tabu. Gibt es in Sporthallen ein Restaurant, dann gilt: Der Schwerpunkt des Betriebes muss auf Speisen und nicht auf Getränken liegen. Für die Anreise gibt es ebenfalls Vorschriften. Es dürfen keine Fahrgemeinschaften gebildet werden, um zum Training zu gelangen. Außerdem sind die Vereine aufgefordert, Teilnehmerlisten von den Trainingseinheiten zu führen.

„Wir warten das Pfingstwochenende noch ab“

„Grundsätzlich freuen wir uns natürlich, dass wir nun wieder in die Hallen hineinkönnen“, kommentiert Uli Appel, Vorsitzender der Turnerschaft Großburgwedel (TSG), die Entscheidung der Stadt. „Aber wir rennen deshalb nun nicht laut jubelnd nach vorn. Es gibt einen ganzen Haufen von Fragen, die wir vor dem Trainingsstart klären müssen.“ Deshalb kehren die Sportler der TSG auch nicht sofort in die Hallen zurück, stattdessen warten die TSG-Abteilungen das Pfingstwochenende noch ab. „Wir wollen dann am 2. Juni wieder starten“, erklärt Appel.

Herzsportler kehren nicht in die Halle zurück

Und auch dann werden nicht alle wieder trainieren. Denn manches Problem lasse sich aus Sicht des Vereinschefs gar nicht klären. So gehörten beispielsweise die 170 Herzsportler allesamt zur Corona-Risikogruppe. „Da werden wir nicht mit dem Übungsbetrieb in der Halle starten. Das kann keiner verantworten“, sagt Appel.

Und der TSG-Chef hat auch ein Horrorszenario vor Augen: „Wenn sich nachweislich ein Sportler bei einem Vereinstraining mit Corona infizieren würde, das wäre ein Katastrophe. Das würde dann auf den Verein zurückfallen. Deshalb werden wir in den kommenden Tagen unsere Trainer noch einmal intensiv für die Einhaltung der Hygieneauflagen schulen.“

„Training mit Kindern ist kaum möglich“

Mit seinen Befürchtungen steht Appel nicht allein: Vor allem für das Training mit Kindern sieht auch Ulrich Friedrich, Vorsitzender des Sportrings, kaum lösbare Probleme für die Vereine. „Kinder haben einfach einen ganz natürlichen Bewegungsdrang. Wie soll man da die Einhaltung von Mindestabständen sicherstellen? Das geht nicht“, sagt er. Und sowohl Friedrich als auch Appel treibt deshalb eine Frage um: „Warum werden die Hallen jetzt für die Vereine freigegeben, wenn das Land dies für den Schulsport für zu gefährlich hält?“

Von Thomas Oberdorfer