Kleinburgwedel

Der Würmsee ist nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel der Burgwedler. Aber der Wasserstand des Gewässers sorgt dieser Tage für Stirnrunzeln bei den Besuchern. Mehr Land als Wasser – so präsentiert sich der kleine See derzeit, und das trotz intensiver Niederschläge in den vergangenen Wochen. Fast ließe er sich trockenen Fußes durchqueren. Eine breite Landzunge zieht sich im westlichen Teil weit in das Gewässer hinein. Und das dürfte sich auch so schnell nicht ändern.

138.000 Kubikmeter Grundwasser

Um mindestens 30 Zentimeter müsste der Wasserstand steigen, um aus den größeren Pfützen wieder eine geschlossene Wasserfläche entstehen zu lassen. Doch so viel Regen wird es wohl nicht geben. Spaziergänger hoffen deshalb darauf, dass die Stadt Burgwedel im Frühjahr wieder Grundwasser in den See pumpt. 138.000 Kubikmeter darf Burgwedel jährlich dem Grundwasser entnehmen und in den See leiten. „Dies gilt auch für das Jahr 2021“, bestätigte Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage dieser Zeitung.

Von Thomas Oberdorfer