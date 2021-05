Großburgwedel

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“, fragt Uli Appel, Vorsitzender der Turnerschaft Großburgwedel (TSG), und gibt sofort selbst die Antwort. „Natürlich machen wir das jetzt.“ Ziel des Vereins ist es, das „in die Jahre gekommene Gebäude an der Hannoverschen Straße zu modernisieren und zu erweitern“, sagt der Vereinschef. Und die Ausgangssituation ist günstig. Das Land fördert aktuell Projekte von Sportvereinen mit großzügigen Zuschüssen. Sie stammen aus dem Topf mit der VW-Milliarde, die der Autokonzern nach dem Dieselskandal zahlen musste. Davon profitiert jetzt auch die TSG beim Umbau des AktivCenters. Mit 100.000 Euro steuert Niedersachsen knapp ein Drittel der geplanten Kosten des Projekts bei. Einen symbolischen Scheck überreichte am Dienstag Dagmar Ernst, die beim Regionssportbund für die Vereinsentwicklung zuständig ist.

Hallenneubau ist zu teuer

Eigentlich hatte der Verein die Modernisierung noch weitaus größer geplant. Es sollte der ganz große Wurf werden. „Wir wollten nicht nur das AktivCenter umbauen, wir wollten auf unserem Grundstück auch eine eigene Halle errichten“ erklärt Ulli Friedrich, zweiter Vorsitzender des Vereins. Aber von diesem Plan ist die TSG erst einmal wieder abgerückt. Denn: Mit den Plänen legten die Architekten auch eine erste Kostenrechnung auf den Tisch. 1,7 Millionen sollte die neue Halle kosten. „Da ist uns richtig schummerig geworden“, gibt Friedrich zu. Daraufhin ließ der Vorstand den Plan fallen. „Das ist auch für einen Verein unserer Größe nicht zu stemmen“, pflichtet ihm Appel bei. Nun wird nur das AktivCenter erweitert und das, ohne auch nur einen Quadratmeter Gebäudefläche an das bestehende Haus anzubauen.

Die Vereinschef Uli Appel (links) und Ulli Friedrich im bislang ungenutzten Raum des AktivCenters: Diese Fläche wird nun der Trainingsfläche zugeschlagen. Quelle: Thomas Oberdorfer

Das ist möglich, weil es in dem 2004 errichteten Gebäude gibt es viele ungenutzte Flächen gibt. „Damals hat man alles sehr großzügig angelegt. Cafeteria, Sauna, Trainer- und Eingangsbereich“, sagt Appel. „Das bauen wir jetzt um und gewinnen so rund 100 Quadratmeter Fläche für die Erweiterung der Trainingshalle, ohne dass die anderen Bereich zu klein werden.“

AktivCenter plant neue Angebote für Beweglichkeit und Reha

Wie der neu gewonnene Platz genutzt werden soll, steht bereits fest. „Wir wollen unser Angebot erweitern“, sagt Studioleiter Christian Roth. Bislang lag das Trainingsangebot auf den Schwerpunkten Ausdauer und Kraft. „Das erweitern wir um die drei zusätzlichen Bereiche Beweglichkeit, Reha/Gleichgewicht sowie um ein funktionelles Trainingsangebot, das ganze Muskelgruppen anspricht.“ Vor allem die Förderung von Beweglichkeit ist Roth wichtig. Denn: „Sitzen ist das neue Rauchen“, erklärt er. „Das schafft heute die gesundheitlichen Probleme.“ So soll es künftig verstärkt Trainingsmöglichkeiten geben, die Bewegungsabläufe unterstützen, die im Alltag vorkommen.

Freut sich auf seine neuen Geräte: TSG Studioleiter Christian Roth. Quelle: Thomas Oberdorfer

Mit den neuen Angeboten reagiert die TSG auch auf den Wandel in der Mitgliederstruktur des AktivCenters. „Das Durchschnittsalter unserer 474 Mitglieder beträgt 57 Jahre“, sagt Appel. „Da kann man nicht nur Training für Ausdauer und Kraft anbieten.“ Für die neuen Angebote müssen auch neue Trainingsgeräte her. Zwischen 70.000 und 80.000 Euro müssen dafür investiert werden. Das Geld ist in den kalkulierten 305.000 Euro Umbaukosten noch nicht enthalten.

Appel schließt Beitragserhöhungen aus

Und wer soll Umbau und neue Trainingsgeräte bezahlen? „Auf jeden Fall nicht die Mitglieder des Gesamtvereins“, sagt Appel. „Da ist keine Beitragserhöhung vorgesehen. Und auch für die Nutzer des AktivCenters planen wir diese für das laufende Jahr zum jetzigen Zeitpunkt nicht.“ Der Verein will sich erst einmal um weitere Zuschüsse bemühen. „Da gibt es noch Förderungsmöglichkeiten“, erklärt der Vereinschef.

Ein dicker Scheck für die Turnerschaft Großburgwedel: Dagmar Ernst vom Landessportbund übergibt 100.000 Euro-Scheck an den TSG Schatzmeister Udo Vogeler. Quelle: Thomas Oberdorfer

Der Zeitplan selber ist ambitioniert. Nachdem die Finanzzusage vom Land nun da ist, soll es möglichst schnell losgehen. „Uns liegen sämtliche Angebote der Handwerksfirmen vor, wir können die Aufträge vergeben“, sagt Appel. Der dazu noch nötige Vorstandsbeschluss soll am Montag erfolgen. Dann kann es losgehen. Zumal Eile geboten ist: Der Umbau soll noch in diesem Jahr mit dem Regionssportbund abgerechnet werden. Der lässt aber auch ein Hintertürchen offen: „Wenn es durch die Corona-Pandemie zu Verzögerungen kommt, dann kann eine Verlängerung der Abrechnungsfrist beantragt werden“, sagt Ernst.

Umbau und Trainingsbetrieb laufen parallel

Und was passiert, wenn das Fitnesscenter nach der langen Corona-Pause wieder öffnen dürfen? „Dann öffnen wir. Und das ganz kurzfristig“, sagt Appel. „Umbau und regulärer Trainingsbetrieb können parallel laufen.“

Von Thomas Oberdorfer