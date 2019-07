Burgwedel

Wer in den vergangenen Tagen und Wochen das Bürgerbüro der Stadt Burgwedel aufgesucht hat, musste mit langen Wartezeiten rechnen. Aufgrund eines Personalengpasses und weil umliegende Bürgerbüros in der Region Hannover ihre Sprechzeiten eingeschränkt haben, war der Wartebereich im Rathaus der Stadt Burgwedel oft mehr als voll ausgelastet. Dies hatte bereits zur Folge, dass nicht alle Bürger mehr bedient werden konnten.

Bürger sollten Termine vereinbaren

Um die Situation zu entlasten, bleibt das Bürgerbüro ab Montag, 15. Juli, nachmittags geschlossen –zumindest für Spontan-Besucher. Nachmittags können sich im Bürgerbüro und in der KFZ-Zulassungsstelle nur noch die Bürger beraten und bedienen lassen, die zuvor einen Termin vereinbart haben. Termine für die Nachmittagssprechzeiten montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr und dienstags von 14 bis 18 Uhr können per E-Mail an buergerbuero@burgwedel.de oder auf der Homepage der Stadt unter www.burgwedel.de vereinbart werden. Damit sollen laut Stadtverwaltung Wartezeiten vermieden und sichergestellt werden, dass alle Anliegen bedient werden können.

Alle weiteren Informationen zum Bürgerbüro finden Sie hier.

Von Frank Walter