Dieser Einsatz war eine geheime Kommandosache. Am Dienstagabend heulten die Sirenen zunächst in Wettmar und wenig später auch in Thönse und Engensen auf. Alle drei Ortswehren rückten zum Einsatz auf den Eblingshof in Wettmar aus. Was nur die Ortsbrandmeister wussten: Es gab gar kein Feuer – der Einsatz war eine Übung.

Und die war realistisch inszeniert. Nebelmaschinen sorgten für dichten Rauch, der Sohn des Hofeigentümers mimte die im Werkstattbereich vermisste Person. Und die Einsatzleitung hatte zudem noch ein zusätzliches Problem eingebaut. Auf Kommando brach ein – mit Atemschutzgerät ausgerüsteter – Feuerwehrmann im Einsatz zusammen und musste von seinen Kollegen gerettet werden. Nach fast einer halben Stunde war alles vorbei, die Personen waren gerettet und das Feuer war gelöscht.

Ein Test für den neuen HLF 10

„Das ist gut gelaufen“, sagte Ortsbrandmeister Karsten Weigt nach Ende der Übung und zeigte sich zufrieden. Ziel sei es gewesen, die frisch erarbeitete Taktik für das neue Einsatzfahrzeug HLF 10 zu überprüfen. Außerdem, so Weigt weiter, wollten wir die Zusammenarbeit der drei Ortfeuerwehren üben. Und die hat „gut funktioniert“.

