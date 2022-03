Großburgwedel

Schon in den kommenden Tagen könnten die ersten Geflüchteten aus der Ukraine, die nicht bereits privat in der Stadt aufgenommen wurden, in Burgwedel ankommen. Die Hilfsbereitschaft der Burgwedelerinnen und Burgwedeler ist groß, nicht nur bei den Kirchen und anderen Initiativen kommen viele Spenden an. Täglich meldeten sich Menschen, die Wohnraum für die Geflüchteten anbieten, im Rathaus, wie Bürgermeisterin Ortrud Wendt (CDU) berichtet. „Die Hilfsbereitschaft, Menschen aus der Ukraine aufzunehmen, ist extrem hoch“, sagt sie.

Die Stadt sucht aber weiterhin Wohnraum, um Geflüchtete unterzubringen. Dabei sei es wichtig, dass die Wohnungen für die Geflüchteten auch Rückzugsmöglichkeiten bieten, sagt Wendt. Wenn Burgwedel die ersten Geflüchteten zugewiesen werden, rechnet die Bürgermeisterin mit einer knappen Vorlaufzeit von einem halben bis ganzen Tag. Die Geflüchteten würden zunächst über die Quoten auf die Kommunen verteilt. Wie viele schlussendlich in Burgwedel ankommen, kann sie noch nicht sagen. Doch sie geht davon aus, dass Burgwedel noch weitaus mehr Menschen aufnehmen wird.

Geflüchtete sollen sich im Rathaus melden

„Wir rechnen auch mit einer gewissen Sogwirkung“, sagt Wendt. Hinzu komme, dass einige, die bereits über private Kontakte untergekommen seien, vielleicht später doch eine andere Unterkunft suchten, weil es auf Dauer zu eng wird. Wendt betont, dass sich auch unbedingt diejenigen im Rathaus melden sollten, die bereits in Burgwedel Zuflucht gefunden hätten. So könne die Stadt sie besser unterstützen, etwa bei der Suche nach einem Kita-Platz.

So erreichen Sie das Rathaus Wer Wohnraum anzubieten hat, kann sich per E-Mail an ukrainehilfe@burgwedel.de melden. Zusätzlich sucht die Stadt auch Ehrenamtliche und Personen, die Russisch oder Ukrainisch sprechen und Zeit haben, beim Übersetzen zu helfen. Bei Fragen zur Unterbringung, zu Dolmetschern oder dem Ehrenamt können sich Bürgerinnen und Bürger auch an das eigens eingerichtete Bürgertelefon unter Telefon (0 51 39) 8 97­ 37 50 wenden.

Im Rathaus haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile eine Task-Force gegründet, die im Ordnungs- und Sozialamt angesiedelt ist. Dort wird laut Wendt alles für die Ankunft der Geflüchteten vorbereitet – von der Besichtigung vom Wohnraum bis zur Organisation fehlender Möbel. Sie stünden auch im Austausch mit Helfern und Kirchen und planten unter anderem ein Vernetzungstreffen für die Ankommenden und Ehrenamtlichen.

Engagement hilft bei Aufnahme

Das Engagement der Burgwedelerinnen und Burgwedeler bezeichnet die Bürgermeisterin als „extrem beachtlich und herzerwärmend“. Mithilfe dessen könne auch die Aufnahme der Geflüchteten in Burgwedel gelingen. Sie selbst sei zuversichtlich: „Bisher hat Burgwedel es immer irgendwie hingekriegt.“