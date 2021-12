Großburgwedel

Weil sein Buch im vergangenen Jahr bereits am dritten Advent restlos vergriffen war, hat der Burgwedeler Ullrich Westerhagen zusammen mit seinem Verlag nun eine überarbeitete Neuauflage veröffentlicht. Auch in dem neuen Werk mit dem Titel „Traumumwobene Weihnachtszeit“ geht es auf 160 Seiten um Gedanken und Gedichte vor, während und nach dem Fest.

Dabei greift der Jurist, Tenor, ehemalige Verwaltungschef in Isernhagen und Autor wieder nicht allein zum Stift. Der 76-Jährige lässt auch Freunde, Verwandte, Bekannte und Berufskollegen zu Wort kommen und es sich nicht nehmen, aktuelle Debatten aufzunehmen. „Ich habe in meinem Umkreis etliche Literaten und Freizeitdichter, deren Texte habe ich zu Weihnachten gesammelt und in dem Buch veröffentlicht“, sagt Westerhagen.

Verse und Geschichten mit neuen Cartoons

Das nun vorliegende Buch beinhaltet auch neue Cartoons des inzwischen verstorbenen hannoverschen Künstlers Rainer Osswald. „Ich bin sehr froh, Osswald für die Illustration einiger Texte vor seinem Tod gewonnen zu haben“, sagt der 76-jährige Westerhagen mit belegter Stimme.

Osswald greift in einem seiner Cartoons neben einem Gedicht von Peter G. Schuhknecht die Rassismusdebatte rund um die Heiligen Drei Könige im Münster Ulm auf. Dort waren sie 2020 aus der Krippe genommen worden: Die Figur des Melchior mit schlauchbootartigen Lippen war der Stein des Anstoßes. Während Schuhknecht dies zum Anlass nimmt, in seinem Gedicht „Der kaltgestellte König Caspar“ auch Spitzen gegen das Gendern auszuteilen, scheint Westerhagen die Debatte gelassener zu sehen.

Westerhagen findet Diskussion „seltsam“

Er wendet zwar ein, dass die Heiligen Drei Könige in ihrer Darstellung die damals bekannten Erdteile Afrika, Asien und Europa repräsentiert hätten. Doch die aktuelle Diskussion stelle auch unter Beweis, dass die gesellschaftliche Entwicklungen im Fluss seien und auch vor Glaube, Kirche und Brauchtum nicht halt machten, schreibt er in den Anmerkungen im Buch. Etwas sonderbar finde er die Debatte trotzdem, sagt er.

Immer wieder vermischt er das Traditionelle mit dem Neuen, etwa wenn er den Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg für einen Abschiedsgruß ans Pandemiejahr zitiert oder im Gedicht „Ökonomische Glückwünsche“ die Kurzlebigkeit der eigenen Glückwünsche zum Fest persifliert.

Westerhagen wuchs im Städtchen Lobenstein auf

Westerhagen wuchs im Städtchen Lobenstein am Fuße des Thüringer Waldes auf. In seinem Weihnachtsbuch erinnert der Anhänger klassischer Musik auch an verschneite Orte und klirrende Kälte sowie an heimelige Adventszeit mit Kerzenlicht und Musik im Kreise der Familie. „Dass ich Heiligabend mich mit Freunden in einer Kneipe treffe, daran war damals nicht zu denken“, sagt er – und daran denkt er auch heute nicht, wie in seinem Buch nachzulesen ist.

Sich selbst bezeichnet er als Traditionalisten. Doch viele der Debatten zeigen: Die Zeiten ändern sich, das findet auch Westerhagen und sagt: „Nicht für mich, ich bleibe lieber im Kreis meiner Lieben.“

Ullrich Westerhagen, „Traumumwobene Weihnachtszeit“ – Gedanken und Gedichte zum Fest, Romeon Verlag, Kaarst, ISBN: 978-3-96229-271-3.

Von Katerina Jarolim-Vormeier