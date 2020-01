Großburgwedel

Die St.-Petri-Kirchengemeinde beginnt am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr ihre Konzertreihe Alte Musik in St. Petri mit einem Solokonzert des renommierten hannoverschen Lautenisten Ulrich Wedemeier.

Ulrich Wedemeier spielt Werke aus dem 16. Jahrhundert

Kreiskantor Christian Conradi hatte Ulrich Wedemeier bei gemeinsamen Konzerten im vergangenen Jahr für diesen Soloabend gewinnen können. Unter dem Titel „Das goldene Zeitalter der Laute“ spielt der Hannoveraner Werke von Hans Newsidler (1508-1563), Albert de Rippe (um 1500-1551), Adrian le Roy (um 1520-1598), Francesco da Milano (1497-1544), Alonso Mudarra (um 1520-1580) und Musik, wie sie am Wolfenbütteler Hof der Renaissance erklungen ist.

Für die Laute war die Renaissance das goldene Zeitalter. Kaiser, Könige, Fürsten und Päpste hatten Lautenisten zur eigenen Unterhaltung und zu repräsentativen Zwecken angestellt. Auf der Laute ließ sich die gesamte Vokal- und Tanzmusik dieser Zeit darstellen. Es entstand eine eigenständige, faszinierende Instrumentalmusik in Form von Praeludien, Fantasien und Ricercaren.

Viele Aufnahmen, mehrere Echo-Klassik-Preise

Ulrich Wedemeier studierte zunächst Klassische Gitarre und spezialisierte sich danach auf die Laute und historische Gitarren. Seit mehr als 35 Jahren spielt er mit bekannten Ensembles und Solisten der Alten Musik. Viele Aufnahmen und mehrere Echo-Klassik-Preise mit den Ensembles Musica Alta Ripa, Hamburger Ratsmusik und Capella de la torre dokumentieren diese Arbeit. In den vergangenen Jahren widmete er sich zunehmend der Romantischen Gitarre. Er ist Mitglied des Consortium for Guitar Research am Sidney Sussex College in Cambridge ( England).

Kreiskantor Christian Conradi verspricht einen „Leckerbissen für die Freunde Alter Musik“. Der Eintritt ist –wie im Übrigen für alle Konzerte in diesem Jahr in St.Petri – dank des Musikförderkreises St. Petri Großburgwedel frei. Allerdings wird um eine Spende gebeten.

Von Frank Walter