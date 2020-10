Großburgwedel

Nein, das ist keine Kunstinstallation am falschen Ort, sondern Müllfrevel von außergewöhnlichen Ausmaßen: 80 bis 100 Altreifen lagern auf einem Weg zwei Kilometer westlich der Ortschaft Fuhrberg mitten im Wald. Nach Polizeiangaben soll ein Abfallsünder sie dort wahrscheinlich im Laufe des Dienstags illegal deponiert haben. Weil es sich nicht um umweltgefährdende Stoffe handelt, hat der oder die Unbekannte sich nur eine Ordnungswidrigkeit zuschulden kommen lassen.

25.000 Euro Bußgeld drohen

Das fällige Bußgeld beträgt in Niedersachsen für eine solch große Menge an abgelagerten Altreifen zwischen 1000 und 25.000 Euro. Verhängt werden kann es aber nur, falls ein Verursacher sich feststellen lässt. Zuständig dafür ist die Untere Abfallbehörde der Region Hannover, auch wenn der Berg aus Pneus unterschiedlicher Formate von der Großburgwedeler Polizei mit Flatterband gesichert worden ist. Erreichbar ist der „Tatort“ nur über die verlängerte Dorfstraße. Auf einem Abzweig des unbefestigten Waldweges wurde die wilde Deponie am Dienstag gegen 20 Uhr entdeckt.

Die Region kündigte an, sich intensiver um den Fall kümmern zu wollen. „Wir schicken auf jeden Fall einen Mitarbeiter vom Team Bodenschutz und Abfall zum Tatort“, erklärte Regionssprecher Klaus Abelmann. „Der wird versuchen den Verursacher zu ermitteln. Gelegentlich hinterlassen Müllfrevler eine verwertbare Spur.“

Alles dabei, nichts ist erlaubt: Farbeimer, Möbelteile, Bettdecke, Essensreste und Bioabfall geben ein wüstes Bild ab an der Wertstoffinsel auf der Ramhorst in Großburgwedel. Quelle: Martin Lauber

Wertstoffinsel ist ein „Problemplatz“

Kaum mehr Skrupel plagen jene Abfallsünder, die die Wertstoffinsel an der Zufahrt zum Großburgwedeler Freibad nach Aussage der Abfallwirtschaft der Region (Aha) zu einem „Problemplatz“ machen. Viermal wöchentlich – dienstags bis freitags – reinigen Aha-Mitarbeiter den Platz, jedes Mal nehmen sie durchschnittlich 1,5 Kubikmeter ordnungswidrig entsorgten Abfall mit. Am Dienstag beispielsweise verwandelten Möbelteile, Decken, Essensreste und Grünabfälle das Areal in ein Schlachtfeld.

Die Altpapier- und Altglascontainer sind hinter einer Bretterwand versteckt, dieser Sichtschutz an dem ohnehin meist verlassenen Parkplatz auf der Ramhorst ist offensichtlich besonders bei Leuten beliebt, die es nicht so genau nehmen mit den Spielregeln, die Aha auf einer großen Tafel neben dem Zugang aufgehängt hat. Nur Papier, Pappe und zerkleinerte Kartonagen sowie Altglas dürfen von Montag bis Sonnabend von 7 bis 19 Uhr kostenlos in die Container versenkt werden.

Videoüberwachung ist nicht erlaubt

Eine Videoüberwachung oder Fotoaufzeichnungen des Platzes lasse das Datenschutzgesetz nicht zu, erklärte Aha-Pressesprecherin Helene Herich auf Anfrage. Eine reine Kameraüberwachung wäre zwar erlaubt, finanziell aber sehr aufwendig. Zudem würde eine solche Anlage in einem Bereich ohne soziale Kontrolle möglicherweise selbst das Opfer von Vandalismus. Die meisten Müllfrevler bleiben also unbehelligt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen illegal entsorgtem Müll auf Wertstoffinseln leitet Aha nur dann ein, wenn es konkrete Hinweise auf einen Verursacher gibt. 20 solcher Verfahren waren es im Umland von Hannover bisher in diesem Jahr, die Erfolgsquote lag bei rund 75 Prozent, so Herich.

Geldbußen von bis zu 5000 Euro drohen bei Verstößen. Verhängt worden ist eine Strafe in dieser Höhe aber noch nie, teilte die aha-Sprecherin mit: „Die obere Grenze der Bußgelder bewegte sich in den vergangenen fünf Jahren bei 500 Euro.“ Allerdings sollten Müllsünder beachten, dass sie es, wenn es sich um mehr als Restabfall und Altpapier handelt, auch leicht mit der Polizei zu tun bekommen könnten.

Von Martin Lauber