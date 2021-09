Der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) kommt am Mittwoch, 22. September, nach Großburgwedel. Dort besichtigt er gemeinsam mit Bürgermeisterkandidat Axel Düker (SPD) das Baugebiet Am Pöttcherteich.

