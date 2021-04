Burgwedel

Welche Wohnungsbaupolitik braucht die Stadt Burgwedel? Diese Frage beschäftigt seit geraumer Zeit die Mitglieder in den kommunalpolitischen Gremien der Stadt. Nun startete die Partei Die Unabhängigen einen neuen Anlauf, der Burgwedeler Wohnungspolitik eine andere Richtung zu geben. In einem Antrag fordern sie den Rat auf, „eine neue städtische Wohnungsbaupolitik mit Priorität für den bezahlbaren Mietwohnungsbau zu beschließen“. Der Rat muss nun in seiner Sitzung am 6. Mai entscheiden, ob er sich mit dem Thema befassen will und wenn ja, an welchen Ausschuss es verwiesen werden soll.

Rat tagt in der IGS Burgwedel

In der Begründung zu seinem Antrag weist Rudolf Gutte, Ratsherr der Unabhängigen, auf die Entwicklung der vergangenen Jahre hin. „In den letzten Jahren sind in unseren Gewerbegebieten durch erfolgreiche Anwerbemaßnahmen zahlreiche neue Arbeitsplätze entstanden. Wir vermissen in unserer Kommune jedoch die dazu gehörende parallele Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die vielen neuen Arbeitnehmer am Ort“, heißt es in dem Antrag weiter.

Weitere Themen der Ratssitzung sind die finale Entscheidung über die personellen Veränderungen bei der Stadtfeuerwehr Burgwedels und der Ortsfeuerwehr Großburgwedel, der Bebauungsplan für das Gebiet „Eiermarkt“ in Großburgwedel und ein Bericht über außerplanmäßige Aufwendungen der Stadt für das Haushaltsjahr 2020.

Bürger haben zudem die Möglichkeit, sich im Rahmen der Einwohnerfragestunde mit eigenen Themen an Kommunalpolitiker und Mitarbeiter der Verwaltung zu wenden. Die Ratssitzung wird in Präsenz durchgeführt. Sie beginnt am Donnerstag, 6. Mai, um 19 Uhr in den Räumen der Integrierten Gesamtschule Burgwedel, Auf der Ramhorst 2.

Von Thomas Oberdorfer