Wettmar

Von einer gezielten Straftat geht die Polizei aus, nachdem ein Unbekannter am Sonntag zwischen 4 und 5 Uhr den Dieselmotor einer Beregnungsanlage zerstört habt. Die Anlage, die einem landwirtschaftlichen Betrieb in Wettmar gehört, befindet sich nach Aussage eines Polizeisprechers an der Herrenhäuser Straße. „Dort kommt niemand zufällig vorbei“, sagt er mit Blick auf den abgelegenen Standort. Seinen Angaben zufolge hatte der Täter zunächst die Luft- und Ölfilter demontiert. Anschließend füllte er Sand in den laufenden Motor, dadurch wurde dieser zerstört. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 bis 7000 Euro.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben. Sie nehmen Hinweise unter Telefon (05139) 9910 entgegen.

Von Antje Bismark