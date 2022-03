Großburgwedel

Am Wochenende haben Unbekannte auf einer Baustelle Am Berkhopfsfeld im neuen Gewerbegebiet VIII drei Baucontainer aufgebrochen und unter anderem einen Bildschirm, ein iPad und verschiedene Werkzeuge gestohlen. In der Nähe durchtrennten Unbekannte zudem die Stromkabel zu zwei Verteilerkästen und stahlen sie.

Es ist nicht der erste Vorfall an der Straße. Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche brachen Unbekannte in die Baucontainer ein und stahlen elektronische Geräte. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Einbruch am Wochenende in der Zeit von Freitag 14.30 und Montag 6.45 Uhr ereignete.

Zeugen können sich bei der Polizei in Großburgwedel unter Telefon (05139) 9910 melden.

Von Alina Stillahn