„Wieso macht jemand so etwas?“ Auch Ralf-Emil Bahn, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei rätselt über einen ungewöhnlichen Fall, der sich dieser Tage in Wettmar zugetragen hat. Unbekannte Täter hoben gleich zwei Löcher mitten auf einem Feldweg in Wettmar aus und machten so die Straße für Autos unpassierbar. Der erste Vorfall ereignete sich am 5. April, der zweite wurde am Dienstag gegen 13 Uhr bemerkt.

Loch ist 35 Zentimeter tief und ebenso breit

Betroffen war jeweils der Weg zum weißen Moor. Er zweigt an der Rückseite eines Gebäudes des Wasserverbandes Nordhannover von der Thönser Trift nach Westen ab. Gut einen halben Kilometer führt er vorbei an Feldern und Weiden und endet schließlich in einem kleinen Wäldchen. „Da ist doch nichts“, sagt Bahn. Dennoch: Mitten auf dem Weg klaffte am Dienstag erneut ein gut 35 Zentimeter tiefes und ebenso breites Loch. Aber es gibt auch Unterschiede zwischen den beiden Fällen. Während Anfang April der Aushub fein säuberlich neben dem Loch aufgeschichtet wurde, war er jetzt verschwunden. So musste ein Mitglied des Realverbandes anrücken und neu verfüllen.

In beiden Fällen ermitteln nun die Beamten des Polizeikommissariats Großburgwedel wegen versuchter Gefährdung des Straßenverkehrs. Bislang ohne Erfolg. Bahn hofft auf Zeugenaussagen, die ihn und seinen Kollegen einen neuen Ermittlungsansatz liefern können. Telefonisch ist das Kommissariat unter der Rufnummer (05139) 9910 zu erreichen.

Von Thomas Oberdorfer