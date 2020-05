Fuhrberg

Mit einer gehörigen Portion Gewalt haben sich unbekannte Täter an einem geparkten Wagen der Marke Subaru in Fuhrberg zu schaffen gemacht. Das Auto stand in der Straße Am Försterkamp. Im Zeitraum zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, schlugen Autoknacker die Heckscheibe des Wagens ein. Gestohlen wurde nach Polizeiangaben nichts, es gelang den Tätern aber auch nicht, in den Innenraum des Fahrzeuges einzudringen. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 500 Euro an und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05139) 9910 zu melden.

Von Thomas Oberdorfer